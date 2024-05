El comercio de Soria, escéptico con un alza de sus transacciones ‘on line’

Publicado por José Ángel Campillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Conscientes del peso de las nuevas tecnologías en las decisiones del cliente y la propia modernización, pero escépticos en cuanto a una bonanza derivada de la venta 'on line'. Las transacciones a través de internet son menguadas y las tiendas de proximidad no creen que vaya a producirse un aumento paulatino de sus operaciones. Únicamente un 30% se muestra de acuerdo o muy de acuerdo con un escenario de progresivas elevaciones, mientras que el 70% considera que una situación así es improbable. La repercusión de la web en las ventas es una de las notas discordantes entre los establecimientos y sectores consultados en la indagación del Plan de Comercio, que en general ofrece una visión bastante unánime acerca del estado y perspectivas de las empresas y clientes. El resultado de la consulta es claro: las tiendas son conscientes de la importancia de internet y las redes sociales y admiten la necesidad de ponerse al día tecnológicamente. Otra cosa es que los negocios de proximidad vean en el mundo digital una solución de rentabilidad.

Sólo un 9% está poco de acuerdo en la afirmación de que es preciso apostar por la digitalización. Todos los consultados están convencidos de que el mundo digital llevará a que las promociones sean continuas, más por necesidad que por reflexión. Con ello, si los márgenes ya están ajustados, se reducirán aún más. Habrá que vincular las redes sociales con la venta, en la medida en que los compradores elevarán la búsqueda digital de productos. Dada esta tendencia, será necesario jugar la carta de la cercanía y el buen servicio, ya que 'on line' la compra es más impulsiva.

El Plan de Comercio recientemente aprobado despliega sus previsiones y medidas en un horizonte hasta 2027. Imagen y visibilidad, normativa, actividad, sostenibilidad y gobernanza son los ejes del documento, en el que las administraciones deberán tener un papel impulsor en colaboración con las asociaciones. Los cinco ejes se desglosan en 14 líneas y 34 actuaciones específicas. Su ejecución supone 9,7 millones de euros.

Nadie mejor que los propios comerciantes para orientar medidas y reclamar actuaciones. Por ello, el Plan ha contado con su opinión y participación, en un estudio que incluye sus pareceres e inquietudes. En general, el sentir es muy parecido, aunque en algunas cuestiones la voz es menos uniforme. Por ejemplo, el 27% se muestra poco conforme con la afirmación de que los consumidores tienen mayor información, pero menos conocimiento de los productos (el 73% está de acuerdo en la idea). O que el cliente tenga una mayor conciencia sobre la sostenibilidad. El 33% lo ve dudoso. Tampoco hay un acuerdo general sobre si la marca es más importante que el producto (el 45% cree que no).

Con menos diferencia, aunque significativas por apartarse de la tónica general de una voz concorde en el cuestionario, están los juicios sobre las consecuencias del envejecimiento poblacional. La mayoría está de acuerdo en que se reduce la capacidad de compra, que cada vez se demandarán más servicios posventa o que los establecimientos de necesidades ocasionales no son rentables. Casi un 20% le da la vuelta a estos argumentos y, más optimista, está poco de acuerdo.

El sector observa que hay conciencia social sobre su importancia y de lo relevante que es tener una tienda cerca de casa. Esto no impide una sangría, pues las redes sociales tienen un peso creciente y cada vez se acude menos al establecimiento. Sólo un 9% piensa que esto último, que cada vez acuda menos gente, no es así. Y un 10% no está muy de acuerdo en la tesis de que la digitalización no es la panacea, pero que sin ella no hay solución. El 90% ve que esto es así. Por lo demás, todo el mundo piensa que el trabajo del comerciante se valora en escasa medida.

Las asociaciones del comercio, la hostelería, los puestos del mercado municipal y diversos establecimientos a título individual han participado en la encuesta del Plan de Comercio, donde tampoco han faltado las voces de los consumidores, las empresas de servicios al comercio, grupos políticos, instituciones y agentes sociales. Una participación amplia para establecer una imagen de un área de actividad que en la capital agrupa a 369 establecimientos, con 362 autónomos y 1.128 trabajadores por cuenta ajena.

El aumento de las compras 'on line', por mucho que las tiendas teman que no les vaya a salir a cuenta y que suponga una competencia feroz (incluso con sus proveedores), es irremediable en el sentimiento general. No obstante, siguen en pie las ventajas de las tiendas: que el cliente seguirá deseando cotejar los productos y tener una experiencia de compra en un entorno agradable (el 9% no lo ve tan claro).

En este sentido, los consultados son conscientes del peso de la estética y la ambientación de los locales. Mantener una imagen óptima en todos los aspectos se estima imprescindible.

No obstante las relativas dudas sobre la web, hay que ponerse al día. «Existe un parecer claro sobre la necesidad a corto plazo de que las empresas tengan presencia en internet y se pueda encontrar sus productos y sus establecimientos, así como sobre la necesidad de aprender a manejar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con una cierta pericia», señala el Plan acerca de la consulta sobre la periodización de las medidas. «Sin tanta urgencia, pero también pronto», los consultados se inclinan por «acceder y compartir datos para medir resultados, así como disponer de servicios especializados», con «acciones de promoción digital».