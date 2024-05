"Un solo diputado de Soria Ya habría resultado esencial en el Congreso"

Publicado por Irene Llorente Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Pregunta.- Soria Ya aterrizó en febrero de 2022 en las Cortes de Castilla y León con tres de los cinco procuradores que representan a la provincia. Ya en el ecuador de la legislatura ¿qué balance realiza de este tiempo?

Respuesta.- Han sido dos años de mucho trabajo intenso. Hemos llegado a mucha gente y a conocer multitud de problemas de la provincia que hasta ahora desconocíamos y que hemos llevado a las Cortes. En todo este tiempo nos han aceptado propuestas, otras nos han denegado, pero el balance principal es que como no fuimos decisivos para nombrar al presidente no hemos podido influir en todo lo que nos hubiera gustado. Sobre todo en los temas claves, como son sanidad e infraestructuras. Sí que hemos llevado iniciativas y algunas han obtenido el respaldo unánime de la Cámara, como fueron las ayudas al funcionamiento de las empresas. Ese día por primera vez todos los partidos estuvieron de acuerdo en algo. Lo más relevante es que hasta ese momento, el PSOE no se había manifestado en ningún foro parlamentario a favor de estas ayudas. No obstante, la Unión Europea autoriza al Estado a aplicar la reducción de hasta un 20% de los costes laborales de las empresas, pero la Junta también puede aportar. Y tiene mucho margen. Sólo hace falta que quiera. Porque en este tema creo que hay mucha falta de voluntad. Unos y otros buscan las vueltas para no hacer nada.

P.- ¿Además de las luces también ha habido sombras?

R.- Por desgracia... El momento más frustrante fue el día que llevamos la proposición no de ley para la reimplantación de los tres primeros años del Grado de Medicina en Soria y el PP y Vox votaron en contra, e incluso el PSOE se abstuvo. En solo dos semanas habíamos recogido 7.000 firmas, una cifra muy significativa. Fue muy decepcionante porque vemos que la cobertura de profesionales sanitarios en Soria es una de las mayores demandas de la ciudadanía. No se entendió cómo se quitó, y ahora sólo se trataba de hacer una extensión de los estudios de Medicina de Valladolid para que los tres primeros años del Grado se pudieran cursar en Soria.

P.- Pero lo cierto es que a día de hoy Soria Ya sigue con las mismas ganas que al principio.

R.- Tenemos nuestros altibajos y hay mucho esfuerzo detrás que no es nada reconocido, pero no por eso vamos a parar. Lo que peor llevamos es que presuman de infraestructuras que llevan comprometidas desde hace más de 20 años, como el centro de salud Soria Norte, que ya figuraba en los presupuestos de la Junta de 2002, y en las cuentas para 2024 no hay ni partida para arrancar. Sólo aparecen 211.000 euros para cuatro centros de salud de toda la provincia, una cantidad que apenas supone el 1% de la inversión total, 20,8 millones. O las obras del hospital, que empezaron en 2007 y se pararon por la crisis, mientras que otros hospitales se empezaron y terminaron en tiempos de crisis. Parece que sólo la crisis es excusa para retrasar las inversiones de Soria, porque el presidente de la Administración regional, Alfonso Fernández Mañueco, ya habla de finalizar el hospital en 2027.

También nos llama la atención que algunas de las propuestas que nos niegan, siempre PP y Vox, luego lo plantean desde sus grupos para atribuirse las iniciativas. Uno de los ejemplos clarísimos fue cuando llevamos una proposición y una moción para subvencionar el mantenimiento de los bares y comercios de los pequeños municipios porque los consideramos esenciales desde el punto de vista social para la población. Pero luego la han incluido en la Ley de Medidas de Acompañamiento de este año, y prácticamente con el mismo texto que nosotros proponíamos. Realmente no nos importa; lo que queremos es que se haga porque lo que quiere la ciudadanía es que se aborde, pero lo ponemos de manifiesto para que se conozca que es trabajo nuestro.

P.- ¿Considera que Soria Ya está siendo útil en las Cortes para los ciudadanos?

R.- Aunque pueda haber gente que diga que no estamos consiguiendo iniciativas, lo cierto es que el debate sobre Soria y sobre los problemas de Soria está en las Cortes todos los días. Y cuando nos ponemos de pie para hablar es para hablar de Soria y son los consejeros o el propio presidente los que tienen que contestar a nuestras preguntas. Lo que estamos consiguiendo es una visibilidad de los problemas de Soria y que los propios políticos los aborden de una manera real que antes no se ponían encima de la mesa. Algo que hasta ahora no se tenía en cuenta.

Como ejemplo la reunión con la ministra del Reto Demográfico, Teresa Ribera. El presidente Mañueco le planteó la presa del río Mayor, una infraestructura pendiente que a lo mejor hace cuatro años no se hubiera planteado en la reunión y eso es porque Soria Ya la está poniendo encima de la mesa porque los ciudadanos de Soria la están demandando. Aunque también tengo que decir que desde que estoy en política ha sido la reunión más decepcionante que he tenido. Era la que nos tenía que hablar de las ayudas al funcionamiento y me daba la impresión de que no sabía de qué nos estaba hablando.

P.- ¿Se ha quitado Soria Ya la espinita de las elecciones generales?

R.- Nosotros concurrimos a las elecciones generales con la idea de ser decisivos. ¿Cómo no voy a tener la espinita clavada cuando después de la primera votación que se realizó en el Congreso de los Diputados para tres reales decretos el resultado fue de 172 votos frente a 171? En ese momento un sólo diputado de Soria Ya habría sido esencial. Si además se hubiera levantado de su mesa le habrían ido a buscar para ver qué necesitaba. Desde mi punto de vista en esas elecciones generales el espectro político en España estaba muy radicalizado entre izquierda y derecha y se votó en clave de miedo. Y seguramente nosotros también cometimos errores a la hora de enfocar la campaña. Aún así, de todos los partidos minoritarios Soria Ya fue el que mayor porcentaje de votos tuvo en su provincia con un 19,2%. Coalición Canaria consiguió aproximadamente un 13% y El BNG, que también obtuvo un diputado, logró el 10% de los votos. Coalición Canaria, por ejemplo, ha conseguido aproximadamente 3.500 millones de euros para Canarias en esta legislatura. Pensamos que de estar ahí habríamos logrado proyectos pendientes con Soria.

P.- ¿En estos momentos Soria Ya es más plataforma o partido político?

R.- Nunca dejaremos de ser plataforma. El partido político es una herramienta más de la plataforma. Es una manera de llevar una reivindicación más allá. Hace cinco o diez años una manifestación y sacar a la gente a la calle era nuestra mejor baza. Y aunque ahora también lo es, podemos combinarlo con plantear estas iniciativas a las Cortes y presionar en las instituciones. Básicamente somos un movimiento social. Siempre lo seremos, pero tenemos un instrumento político para llevar un poco más allá las reivindicaciones históricas de los sorianos para esta tierra.

P.- ¿Entrar en política ha supuesto restar peso como plataforma ciudadana?

R.- Creo que no. Ahora tenemos más colaboradores además de los afiliados, con lo que hemos ganado peso. Porque sobre todo somos sorianistas. Por encima de todo. Alguna vez en las Cortes nos han reprochado que somos procuradores por Castilla y León. Pero como tal defiendo una parte de Castilla y León muy importante que es Soria. Si me exponen problemas en Ávila, Salamanca o Zamora y me parecen razonables daré mi apoyo, pero lo que voy a presentar son necesidades de Soria y para Soria. Estamos para defender esta provincia y el que no quiera entenderlo que no lo haga. No queremos una rotura de la Comunidad; lo que queremos es que esa Comunidad nos preste una atención y unos servicios que nos merecemos.

P.- ¿Antes de que se termine la legislatura qué objetivo le gustaría ver cumplido?

R.- Me gustaría que de verdad Soria tuviera radioterapia. El señor Mañueco dijo cuando vino a Soria a ver las obras del Hospital que el servicio empezaría a funcionar en diciembre, pero lo cierto es que el contrato ha salido recientemente, se formalizará seguramente este verano y son once meses de ejecución, de modo que al menos hasta el verano que viene no vamos a tener radioterapia en Soria. Pero bueno, aún así me gustaría verlo en 2025 y ver también terminadas las obras del hospital, que llevan ya 17 años.

También, la puesta en marcha de las ayudas al funcionamiento. Y que la Junta ponga de su parte. Además, vamos a exigir en todo momento que la Administración regional presente un proyecto de ley de la despoblación, que ya tienen bastantes comunidades autónomas y con menos problemas de despoblación que en Castilla y León. Y queremos trabajar en mejorarlo. Porque hablar de que está revertiendo la población en Soria basándose sólo en el dato de que en 2023 creció el número de habitantes de una serie histórica es de risa, dado que está directamente relacionado con la llegada de inmigración. Porque ese año murieron 1.200 personas y los nacidos no llegaron a 500. Ójala se consolide este aumento poblacional, pero no sólo a costa de la inmigración; hay que luchar contra la despoblación de una forma más seria.