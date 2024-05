Cuadrilla de La Cruz y San Pedro, la ilusión renovada

Publicado por Antonio Carrillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Cuadrilla de La Cruz y San Pedro: Calle Arboleda, 4. Propiedad municipal.

Jurados: Ana María Rodrigo Matesanz y Juan B. Rodríguez Briongos.

Secretarios: María del Mar Martínez y María del Pilar Romero.

Cuatros: Carmelo Ruiz, Roberto Lafuente, Raúl Sánchez y David Sanz. Suplentes Eduardo Cornago y María Verde.

Otros cargos: Censores de cuentas, Manuel Rodrigo y Fernando Valdenebro. Sacadores de mozas y mozos, Alberto Larrea y Cristina Gómez.

Los jurados de La Cruz y San Pedro abren el recorrido por las 12 cuadrillas de San Juan 2024. Y lo hacen con amplias sonrisas, las de quienes llevaban tiempo detrás de llevar la responsabilidad de una pieza clave en las fiestas de Soria. Todo tiene su momento y este es el suyo. "Teníamos ya pensado dar el paso. Estuvimos el año pasado en esta cuadrilla y nos hemos vuelto a animar. Hace seis años nos presentamos ya para ser jurados. No pudimos salir porque fuimos al sorteo y no salimos. La jurada estaba embarazada, así que posiblemente nos hubiésemos tenido que retirar de todas las maneras", explica Juan. Eso, o "no hubieran sido las fiestas de igual forma", completa Ana María. El caso es que, ahora sí, se han dado las circunstancias para encabezar la cuadrilla.

Son las Fiestas de San Juan en su conjunto y no sólo un día concreto las que enamoran al jurado. "Antes tenía, pero ahora la verdad es que las vivo de tal manera que no opto por ninguno. Es que me gustan todos. Sí, antes me gustaban Las Bailas, luego La Saca... He recorrido los Sanjuanes como peñista y de todas las formas y cada día es fantástico. ¿Decidirme? No, me rindo por todos".

Ana María es más decidida en este sentido. "A mi me gustan todos, pero soy de peña y el Lunes de Bailas siempre ha sido muy especial. Por la mañana, tan solemne, tan bonito con la procesión... Y luego por la tarde ese colorido especial que tiene bajar a Las Bailas todos los sorianos". No obstante las fiestas son algo vivo y "el año pasado viví La Saca con mucha emoción y... me quedo con el Jueves La Saca".

Ahora toca esperar -y preparar- mientras el calendario corre. Queda poco más de un mes para El Pregón y la jurada lo vive "cada día mejor. Estamos muy contentos. Los jurados de las 12 cuadrillas son espectaculares, hemos hechos piña. La respuesta de los vecinos es extraordinaria también. Las vivencias, de momento, son inolvidables. No me quiero ni imaginar lo que pueden ser el resto de Presanjuanes y Sanjuanes". Por ilusión no va a quedar.