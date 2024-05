La capital adjudica el contrato para la digitalización del mercado

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria procedió ayer al a adjudicación del contrato para acometer el proceso de digitalización del mercado municipal. Un paso hacia «la excelencia» según el alcalde, Carlos Martínez, con una inversión de más de 200.000 euros que permitirán habilitar en ‘market place’, la venta online o la instalación de taquillas refrigeradas, entre otras acciones.

La adjudicación va dividida en cinco lotees diferentes y supone dar un paso más en un área comercial «revitalizada» tras la intervención en el mercado. «Es significativa, no solo se han recuperado solares, sino cada vez más el comercio en esa zona, antes la zona comercial terminaba en la plaza de la tarta y a la vista está que ahora es una de las zonas de mayor vitalidad comercial de la ciudad», significó el regidor.

Martínez incidió que a través del proyecto de digitalización «se pretende incorporar tecnología y hacer al mercado más competitivo a través de la venta digital, que es la línea por la que debemos apostar».

Telefónica asumirá la puesta en marcha del ‘marketplace’ y las taquillas refrigeradas. Los equipos informáticos y el wifi serán suministrados por Avenet, las pantallas digitales a Instalaciones Integrales Leds y el márketing a SPK Marketing and Advertising.

Con el desarrollo y suministro del proyecto de digitalización se pretende la puesta en marcha de un programa de digitalización de 360 grados del comercio electrónico que se centra a su vez en varios objetivos: Que los establecimientos del mercado puedan obtener ingresos en situaciones excepcionales como pudo ocurrir, por ejemplo, durante el confinamiento; Que los establecimientos vendan on line, para continuar con su actividad; Llegar a más clientes, no solo el público local; Aumentar el número de clientes al dar la posibilidad de vender por todo el territorio nacional, incluyendo el pago y envío a todo el territorio nacional; Dar visibilidad a todos los establecimientos, especialmente los “no digitalizados” o qué no disponen de web y potenciar la diferenciación del municipio a través de los productos, tanto al mostrarlos en el Marketplace, como posicionándolos en Google; Ampliar los servicios que actualmente se prestan en el mercado municipal, así como los horarios de venta, ya que la venta on line permite un servicio 24 h al consumidor en cuanto a poder tramitar sus pedidos; Adaptarse a la nueva situación y hábitos de compra, facilitando las compras a los clientes que no pueden acudir al mercado, favoreciendo la inclusión social; Impulsar la innovación y modernización tecnológica y la mejora de la competitividad de los comerciantes de forma sostenible, fiable y segura y por último facilitar una economía y un consumo más sostenibles, con el aprovechamiento de los alimentos y productos perecederos no vendidos.

Una de las propuestas más novedosas es el market place que creará una nueva web a través de la que se podrá hacer una visita virtual y establecer la plataforma de venta online y directa. En este apartado habrá un módulo antidesperdicios, una app de gestión y un sistema de gestión de pedidos. El contrato también incluye, en otro de los lotes, 17 ordenadores y la activación de la red wifi. El proceso se completará con pantallas LCD, dos pantallas led y las taquillas refrigeradas.