Soria Ya cuestiona a PP y PSOE por las ayudas de funcionamiento

Soria Ya considera una «tomadura de pelo para la ciudadanía de Soria» la postura de PP y PSOE respecto a las ayudas al funcionamiento para autónomos y empresas de Soria. El movimiento ciudadano critica las visitas de destacados representantes populares y socialistas durante los primeros días de campaña de europeas «simplemente para hacerse la foto y disfrutar de la primavera soriana».

El primero en asistir a un acto de campaña fue el candidato popular y portavoz parlamentario en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz. Para Soria Ya «el señor de la Hoz vino a Soria a reírse de los sorianos. Mientras exige al Gobierno de España la aplicación en sus máximos de estas ayudas, en las Cortes vota en contra de nuestras iniciativas para que la Junta las implemente dentro de sus competencias. La postura del PP con este asunto demuestra cinismo y falta de respeto a los sorianos, ya que por un lado las reclaman de cara a la galería y por otro, donde sí pueden implementar estas medidas, no hacen nada más que echar balones fuera».

Del mismo modo, Soria Ya considera un insulto que «la ministra de Seguridad Social, la socialista Elma Saiz, venga a Soria de turismo para decir que siguen evaluando las ayudas al funcionamiento para autónomos y empresas. Pero, si ya se están aplicando de forma mínima, ¿no están ya evaluadas? El PSOE en este tema se pone de perfil porque, en realidad, no quieren aplicar estas ayudas que son una herramienta fundamental para la lucha contra la despoblación y dotar a la provincia de más oportunidades».

Vanessa García, candidata soriana en la lista de Existe para las elecciones europeas del 9 de junio, considera que «es una prueba más de que es necesaria la presencia de representación de la España olvidada y vaciada en el Europarlamento. Los grandes partidos ya han demostrado que hay una España que no les interesa, creando ciudadanos de segunda, por lo que es necesario que tengamos voz propia en Europa, que es donde se toman grandes decisiones que afectan a nuestro día a día».

Soria a recuerda que las ayudas al funcionamiento para autónomos y empresas de Soria, Teruel y Cuenca fueron autorizadas por la Comisión Europea en abril de 2021 por ser las únicas provincias españolas con una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. No fue hasta enero de 2023 cuando el Gobierno de España las puso en marcha «de una manera tan raquítica que no son útiles por insuficientes. Nos preocupa que esta inacción de los ejecutivos de Sánchez y Fernández Mañueco tenga como consecuencia que la Comisión desautorice estas ayudas, consiguiendo así que volvamos a perder un tren para el desarrollo de la provincia y la creación de oportunidades. Y si esto ocurre será gracias a PSOE y PP, con el visto bueno de sus representantes en Soria, porque no están haciendo nada al respecto», denuncian desde el movimiento ciudadano.