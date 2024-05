La ministra Saiz desoye el clamor para mejorar las ayudas de funcionamiento

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Gobierno no tiene prisa por mejorar las ayudas de funcionamiento. Ni siquiera en el marco de la campaña electoral de las elecciones europeas. Así quedó trasladado por la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que en su visita a Soria insistió en repetidas ocasiones que el momento actual es de "evaluación" de los apoyos y no será hasta dentro de "meses" cuando pueda mejorarse la intensidad de las mismas. Esa necesidad de evaluación no quita para que Saiz sí recordara que las empresas soriana se han ahorrado 9,3 millones y que su impacto se refleja tanto en las cifras de afiliación como de población.

Tras la reunión con las patronales el pasado martes, y su resultado, la visita de Saiz en plena campaña no supuso un cambio en la posición actual del Gobierno con respecto a estos apoyos que reciben Soria, Cuenca y Teruel avalados por Europa para compensar la falta de competitividad que supone la situación demográfica de esos territorios. "Unas ayudas en constante evaluación", explicó, sin compromiso claro en su mejora como han reclamado insistentemente las patronales de las tres provincias.

La ministra aludió a la reunión del martes que se desarrolló en "tono constructivo" y recordó el compromiso en "evaluar" las ayudas y volver a tener un encuentro con las patronales "en meses". Saiz reiteró su compromiso en "evaluar y seguir trabajando" siempre "con la mano tendida y con escucha activa". A pesar de la insistencia de los periodistas por la posibilidad de mejorar la intensidad de las ayudas, la titular de Seguridad Social reiteraba la necesidad de "evaluar, analizar y volver a encontrarnos".

Saiz también alertó de la "importancia de quién está al frente" de los gobierno para ejecutar este tipo de políticas recordando que "es un gobierno progresista" el que ha activado estas políticas. De nuevo el compromiso por "evaluar" para a la dentro de un tiempo "ver la posibilidad de mejora". La ministra incidió en "no ser hipócritas" apuntando que en políticas que también inciden en la lucha contra la despoblación como la reforma de las pensiones "el PP votó en contra".

La ministra recalcó que desde su puesta en marcha las ayudas han permitido "crear empleo indefinido" y "contribuir al desarrollo", pero "es importante evaluar las medidas". "Es buena praxis, las ayudas son una realidad, están funcionando y es momento de evaluar y ver cual puede ser su evolución", manifestó apostando por la "política útil".