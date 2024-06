El Desencajonamiento presenta hoy las reses de La Saca y del Viernes

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Ganaderías Bellalucia y Herederos de Juan José Cano para el Viernes de Toros y La Cardenilla para los festejos del monte, con la vista puesta en La Saca. Son las procedencias de las reses que hoy llegan a Soria, de la mano de la cita del Desencajonamiento, una jornada para contemplar a los astados y pasar un día en el mítico Valonsadero, con la familia, los amigos y los chiringuitos. A las 8.00 horas está previsto el desembarco en la plaza, mientras que a eso de las 10.00 se procederá al mismo paso en Cañada Honda. Estos últimos novillos permanecerán en los corrales durante prácticamente todo el día y se les soltará a última hora de la tarde. Y es que en el Desencajonamiento no se puede tentar a los toros.

Para facilitar la seguridad de los sanjuaneros y evitar mayores perjuicios al monte por la acumulación de coches, se pone en marcha el servicio gratuito de autobuses. Con llegada a la Casa del Guarda, la salida desde la ciudad será en la avenida de Valladolid (hasta las 21.00 horas). Por su parte, los motoristas tienen la opción del ‘guardacascos’ en Valondero, una manera de desentenderse con garantías del elemento de seguridad y poder disfrutar del día sin la preocupación de dónde dejarlo.

En Cañada Honda se ubicará un Punto Violeta de prevención de violencias machistas. Estará junto al puesto de Cruz Roja hasta las 15.00 horas. Como novedad, en este mismo emplazamiento se ubicará un puesto de la Guardia Civil. También es novedad el refuerzo de iluminación con dos postes en el carril bici del Pinarcillo, una manera de evitar que las personas que regresen por la noche a pie lo hagan por el arcén de la carretera. El alcalde, Carlos Martínez, recordó ayer el fallecimiento de un sanjuanero en el regreso de uno de los festejos del monte.

Martínez instó a «acudir en ese transporte público» en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Precisamente el órgano dio luz verde ayer al convenio con Cruz Roja para el dispositivo de atención durante las celebraciones sanjuaneras y, en general, los eventos culturales y deportivos. La cuantía asciende a 44.500 euros.

También en el ámbito sanjuanero, la Junta de Gobierno aprobó el convenio de colaboración con la Asociación Amigos de la Saca. En esta ocasión se incrementa en un 20%, hasta 48.000 euros, debido al alza del precio de los novillos.

Para el Desencajonamiento se espera una jornada soleada, una tónica que no desaparecerá a lo largo del día, lo que hace prever una larga estancia en Valonsadero. Sin precipitaciones a la vista, la temperatura no será especialmente calurosa, ya que la previsión no supera los 20 grados.