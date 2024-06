Solarig obtiene en 2023 un resultado neto de 55 millones

Publicado por Irene Llorente Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Solarig alcanzó en 2023 una facturación de 178 millones de euros con un resultado neto de 55 millones, unas cifras que la multinacional soriana dio a conocer en su última junta general de accionistas, celebrada el pasado viernes en el Aula Magna Tirso de Molina de la capital soriana. Además de los resultados financieros, Solarig puso sobre la mesa la evolución de su modelo de negocio así como los hitos más significativos del año, con una cartera de proyectos que superó los 10.000 MW de energía eléctrica renovable.

Así, Solarig, que cuenta con un equipo formado por más de 1.100 profesionales repartidos en 12 países, alcanzó una cifra total de ingresos de 178 millones de euros, con un resultado operativo bruto que se situó en los 65 millones de euros, mientras que el resultado neto fue de 55 millones de euros, gracias a sus proyectos de generación de energía renovable a partir de la combinación de la solar y eólica y su almacenamiento que superaron los 10.000 MW. Sin olvidar la cartera de biometano, que supera ya los 2.500 GWh/año.

No obstante, cabe señalar que el año pasado la facturación se vió mermada en nueve millones de euros, así como los beneficios netos, que en 2022 fueron de 67 millones de euros.

Solarig, que nació hace 19 años en Soria con un parque fotovoltaico en los pequeños municipios sorianos de Frechilla y Coscurita, presentó en la junta la evolución del modelo de negocio de la compañía que se estructura en tres divisiones: Electricidad Renovable, que unifica los proyectos de energía solar fotovoltaica, eólica, hibridación tecnológica y almacenamiento; Gases Verdes, a través de Biorig, que desarrolla actualmente una cartera de proyectos en España de bio-metano y bio-CO₂; y Combustibles Sostenibles, con el desarrollo de proyectos relacionados con los producción de carburantes alternativos a los de origen fósil.

Precisamente uno de estos proyectos, Numantia SAF enfocado a la producción de combustible sostenible para la aviación, lo va a acometer en el Parque Empresarial de Medio Ambiente (PEMA) y en el que invertirá 780 millones de euros, tal y como anunció a principios del mes de abril su presidente y consejero delegado, Miguel Ángel Calleja. Para ello, Solarig necesitará una planta fotovoltaica de 370 MWp y un parque eólico de 50 MW. A estas instalaciones se sumará un sistema de almacenamiento a través de baterías de 100 MWh de capacidad que servirán para gestionar toda esa energía.

La iniciativa Numantia SAF ya está en tramitación administrativa de cara a iniciar las obras en un plazo de dos años y tener operativas las instalaciones en 2028. Creará alrededor de un millar de empleos para la construcción de las instalaciones y una vez que la planta entre en actividad, necesitará una plantilla de unas 150 personas.

Para desarrollar el proyecto la empresa energética cuenta con un terreno de 116.000 metros cuadrados en el PEMA, tras cerrar la compra con Somacyl. La previsión es que las instalaciones produzcan 60.000 toneladas de SAF –fuel sostenible para aviación por sus siglas en inglés. Solarig además ubicará en el PEMA su sede corporativa en 2025 tras cerrar el alquiler de uno de los edificios de la simbólica Cúpula de la Energía.

Además, la junta de accionistas del pasado viernes aprobó el nombramiento de dos nuevos consejeros: Manuel Alonso, director general de la División de Gases Verdes de Solarig, como consejero no ejecutivo dominical; y Enrique Dupuy como consejero no ejecutivo independiente. Además, se nombró a Clara Cerdán, Chief Legal Officer de Solarig, como secretaria no consejera del Consejo de administración.