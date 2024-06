Nace la Asociación Empresarial de Camping de Soria para potenciar y "desestacionalizar" el sector

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Asociación Empresarial de Camping de Soria nace con el objetivo de potenciar y "desestacionalizar" el sector. Una manera, asegura su junta directiva, de fomentar la actividad económica y social de la provincia, por la riqueza que genera y el desarrollo que propicia en los pueblos.

La asociación está constituida por los campings Entrerrobles (Valdeavellano de Tera), El Cobijo (Vinuesa), Refugio de Pescadores (Covaleda), El Concurso (Abejar), Urbión (junto al embalse de la Cuerda del Pozo), Fuentelateja (Soria) y Cañón del Río Lobos.

Tras años trabajando en esta iniciativa, la asociación se constituye para crecer como turismo de calidad, aprovechando el entorno de naturaleza privilegiado y que tanto gusta a los turistas, como indicaron desde la junta directiva, desde el punto de vista de la sostenibilidad.

Para ello quieren involucrar a las administraciones en la promoción y participación, y ya han concertado reuniones con la Diputación provincial, la Junta y la Subdelegación, y harán lo propio con los ayuntamientos.

Miran con especial atención al turismo internacional como el modo de desestacionalizar un sector, pensando también en jubilados y extranjeros de otros países de Europa donde el uso de caravanas está más extendido.

Entre los siete campings asociados ponen en el sector unas 5.000 plazas que, destacan, ya no están abiertas sólo en verano sino unos 10 meses al año, "gracias al esfuerzo realizado", como apunta la presidenta, Paula Guisande, y la pretensión es que otro tipo de turista acabe por contribuir a que sea todo el año.

Actualmente, las estancias en verano rondan los cinco o seis días, y en primavera y otoño uno o dos. Su objetivo es fijar Soria como un turismo para más públicos y que no sea únicamente lugar de paso.

Recalcan que la ampliación de su actividad ayudará de forma directa a generar más empleo y por lo tanto asentamiento de población en el entorno, ya que la estacionalidad actual les impide dar una continuidad a los contratos. Las cifras de empleo que manejan son de unos 80 puestos directos y más de cien indirectos, aunque oscila en virtud de la época del año.

En cuanto a la proliferación de áreas de caravanas, señalan que no nacen para combatir ese tipo de turismo pero sí reconocen que no puede ser gratuito, "porque dejan las basuras y utilizan el agua pero no aportan nada", añade María Sánchez. Apuestan por tanto por la regulación.

Según las cifras ofrecidas los campings de Soria suponen un 11% del total del turismo provincial, por encima de los porcentajes de Ávila, con un 6%, Burgos, un 4%, o Segovia, un 2%.