Rescate de fin de curso. La garduña que quiso ir a clase en un instituto de Soria

Los institutos de Soria apuran sus últimas jornadas de clase y a buen seguro alumnos, profesores y personal no docente tienen ya ganas de irse de vacaciones. Sin embargo, también hay quien parece querer ir a clase por primera vez en estas fechas. El IES Virgen del Espino fue escenario este jueves de un singular rescate. Una garduña se coló en el centro y acabó siendo la 'alumna de la semana' al menos en cuanto a fama. Tantas ganas tenía de formarse que se enteraron hasta en la Dirección Provincial de Educación, donde el animal acabó escondiéndose.

Desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria confirmaron el final feliz. La garduña estaba sana y ya ha vuelto al medio natural sin que haya hecho falta mayor tratamiento veterinario. Pero hasta volver a cazar por los montes de Soria vivió una historia muy curiosa.

Un agente medioambiental sujeta a la garduña, al parecer poco contenta con el hecho.MONTSERRAT CRUZ

Todo comenzó en el patio del instituto. Varios alumnos se acercaron a conserjería para dar un aviso inesperado. Había un animal por allí que no identificaban y no sabían muy bien qué hacer con el peludo visitante. Como no faltan docentes de Biología pronto se identificó al 'bicho'. Era una garduña, protegida y familia cercana de nutrias, comadrejas, tejones, hurones o visones dentro de la familia de los mustélidos.

Traslado de la garduña.MONTSERRAT CRUZ

Siguiendo el protocolo se dio aviso a la Junta de Castilla y León para que se trasladasen los agentes medioambientales y capturasen al intruso. Porque claro, esa cara bonita no estaba reñida con unas garras amenazantes y las dudas sobre cómo proceder para no causarle ningún daño.

Mientras tanto la garduña, que obviamente estaba en una situación estresante para ella, se 'olió la tostada' y se pasó al edifico anexo de la Dirección Provincial de Educación. Quedó atrapada en las lamas de una ventana. Los agentes medioambientales pudieron acceder al animal desde dentro del edificio, utilizando la citada ventana y una manta para cogerla. Acabó en una papelera rígida y bien tapada para que ni se lesionase ni pudiese proseguir sus aventuras escolares.

Los agentes mediambientales de la Junta se encargaron del rescate.MONTSERRAT CRUZ

Todo acabó bien. Se comprobó que era un ejemplar joven y sano, así que a pesar de su resistencia a la autoridad pasó la correspondiente revisión y volvió a la naturaleza. Se buscó un lugar más propio para esta especie y dijo adiós a su breve pero intensa experiencia educativa.