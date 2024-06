García-Gallardo asegura que la Diócesis "no quiere saber nada" de la iglesia de La Barbolla

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La situación de la iglesia de San Bartolomé de La Barbolla sigue generando polémica. Esta semana la cuanta Soria Patrimonio publicó en X (Twitter) nuevas imágenes de la desoladora situación del templo que desataron la indignación de muchos usuarios de la red social. Algunos incluso interpelaron al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, instándole a que fuera el Gobierno autonómico el que tomara cartas en el asunto. En su respuesta, García-Gallardo acusa a la Diócesis de Osma-Soria de inacción.

El vicepresidente aseguró desde su cuenta que "la Diócesis, que es la propietaria, no quiere saber nada a pesar de que les hemos instado a ello desde el Gobierno, y, al no ser Bien de Interés Cultural (BIC), no podemos ni obligarles, ni aportar recursos públicos o restaurarla nosotros directamente".

La respuesta de García-Gallardo tuvo contestación por parte de Soria Patrimonio defendiendo que sí es posible una actuación por parte de la administración. "Señor vicepresidente, la Ley de Patrimonio Cultural de CyL va mucho más allá de los BIC. La Junta tiene la competencia para actuar ante la dejadez del Obispado interviniendo en el Patrimonio y sancionando. Se ha hecho en otras ocasiones (Véase el programa Soria Románica)".