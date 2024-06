Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Soria celebra este sábado el Día Internacional del Yoga cuya efeméride fue el 21 de junio, pero que en la ciudad siempre se conmemora el sábado más cercano a esta fecha. Tal y como explica Juan Asensio, de Druida del Ser, «esperamos la participación de un centenar de personas». La cita, a partir de las 09.30 horas en el Alto de la Dehesa. Tras la recepción de los asistentes se impartirá una pequeña charla para, después, realizar una sesión de yoga (pranayama, asanas, meditación) que culminará con un baño de cuencos y gong.

Fue en la 69ª edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 27 de septiembre de 2014, cuando fue declarado el día 21 de junio como Día Internacional del Yoga. Desde entonces, ciudades de todo el mundo celebran esta fecha con diversas actividades para transmitir los beneficios y los principios de paz y armonía inherentes a esta técnica milenaria.

Juan Asensio es un joven soriano que explica que el yoga ha cambiado su vida, tanto a nivel personal como laboral. «En un momento de crisis existencial el yoga apareció en mi vida y me salvó», asegura. «Fue un momento de catarsis en el que no veía sentido a nada». Sin embargo, en ese momento alguien le animó a practicar yoga. «Con el primer saludo, con la primera postura algo dentro de mi hizo clic y comencé a ver la vida de otra forma, en otro color. El cambio fue brutal. De repente me di cuenta de que había cosas que no tenían la misma importancia mientras empezaba a valorar otras». Por todo eso que supuso para él empezó a practicar yoga más en serio «cambiando también mis hábitos de vida», apunta Asensio que añade: «La gente de mi alrededor se dio cuenta del cambio que el yoga había producido en mi y que podía ser bueno también para ellos así que empecé a formarme para poder dar clases».

Juan Asensio, emprendedor en Druida del Ser.Gonzalo Monteseguro

Juan Asensio vivió todo este proceso mientras continuaba con su trabajo en una central térmica de biomasa ubicada en Tardesillas. «Mi trabajo me gustaba mucho y compatibilicé ambas cosas unos cinco años pero llegó un momento en el que el corazón me dijo que tenía que continuar por el camino del emprendimiento poniendo mi granito de arena para mejorar el equilibrio espiritual de las personas». Así es como nace su empresa: Druida del Ser que está próxima a cumplir dos años y medio de vida y que en este tiempo ya ha tenido que cambiar de local para ampliar espacios y tiene a dos personas contratadas por lo que el joven profesor soriano hace un balance muy positivo de esta trayectoria: «Estoy muy contento. Estoy manifestando un sueño. Estoy ayudando a gente que me van trasmitiendo que voy por el camino correcto».

A través de disciplinas como el yoga, la meditación, la canalización y el coaching, Druida del Ser «ofrece herramientas y técnicas que permiten a las personas conectarse con su esencia más profunda y descubrir su potencial ilimitado», explica este joven soriano que también está formado en tantra o baños sonoros. En este punto, Juan apunta: «Siempre he tocado la batería y ahora continúo haciéndolo porque es algo que me encanta. Pero ahora no me paso la noche de fiesta después de tocar. El yoga me ha aportado esa paz y esa tranquilidad que necesitaba para equilibrar mi vida». Gracias a esos conocimientos en percusión, una de las prácticas que ofrece en su empresa son los baños sonoros con los que, subraya «te sumerges en la vibración y el poder del sonido utilizando herramientas como cuencos y gongs que producen sonidos muy sutiles». Experiencias que podrán sentir y experimentar todos los que se acerquen durante la mañana de este sábado al Alto de la Dehesa.