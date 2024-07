La Zona de Bajas Emisiones de Soria asume 32 puntos vigilados con cámaras

Publicado por José Ángel Campillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Reconocimiento automático de matrículas y reflejo del entorno, para conocer los flujos del tráfico. La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) contempla un buen número de puntos donde se instalarán cámaras con el objetivo de determinar las entradas al área o ver las afecciones que se producen en espacios cegados a la circulación, aunque abiertos a emergencias y carga y descarga. Más allá de la ZBE, el Ayuntamiento contempla otra serie de vértices con cámaras, de manera que queden reflejadas accesos y salidas de vehículos a la ciudad. En total, una treintena de puntos con visores dentro de un sistema que el Consistorio ha licitado en 548.000 euros. Una vez adjudicado el contrato, su plazo de ejecución es de seis meses.

En concreto, son 32 los puntos donde se emplazarán las cámaras, que en su mayor parte serán LCR, es decir, con reconocimiento óptico de los caracteres de la matrícula. «Su funcionalidad», indican las condiciones de contratación, «está enfocada a leer matrículas, identificar vehículos señalados con algún requerimiento, recabar datos para generar base de datos de interés o verificar los movimientos de los vehículos». En otros espacios simplemente habrá cámaras de contexto, destinadas a captar «planos abiertos en su zona de visión, permitiendo almacenar imágenes, que se podrán recuperar para su posterior análisis, de la trayectoria de los vehículos». La ZBE y el despliegue en torno a las entradas y salidas de la ciudad asumen mayoritariamente ambos dispositivos, que en su caso podrán integrarse en una sola cámara.

Debido a su nivel de población, inferior a 50.000 habitantes, Soria no tiene obligación de establecer una Zona de Bajas Emisiones. La define, sin embargo, debido al logro de una ayuda del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los fondos europeos de reconstrucción. El Consistorio no tiene intención de establecer limitaciones al tráfico, pero adquiere los elementos necesarios para tenerlo todo listo y contar con informaciones y datos sobre circulación y vehículos, carga y descarga, dentro de los objetivos de reducción de emisiones con el horizonte 2030. Las referencias serán útiles para establecer mejoras. Lógicamente, las circunstancias de contaminación y obligaciones pueden variar en el futuro y, en cualquier caso, las cámaras pueden registrar conductas ordinarias sancionables o reconocer vehículos implicados en alguna búsqueda judicial o policial, como se ha visto en la definición de funciones del sistema LCR.

La Zona de Bajas Emisiones abarca fundamentalmente el centro de la ciudad, con sus áreas semipeatonalizadas, y el entorno de la Dehesa. Comenzando por la plaza de San Pedro, el perímetro se extiende por Obispo Agustín, Dehesa Serena, Tirso de Molina, Santo Tomé, Tejera, Santa María, Espolón, Mosquera de Barnuevo, San Andrés, Nicolás Rabal, Mariano Granados, Ramón y Cajal, Caballeros, San Juan de Rabanera, Betetas, Postas y Nuestra Señora del Azogue. En este polígono, las condiciones de contratación fijan 21 puntos con vigilancia.

En seis no hay acceso rodado común, aunque sí hay entradas de reparto y haya que contar con vehículos policiales y de emergencias. Se trata de Ferial, Sorovega (la cámara estará en la Audiencia), Diputación, plaza de las Mujeres, Olivo, Mariano Granados (dos puntos con cámara) y Espolón. En la entrada a Travesía de Postas aparece la referencia 'en obras' como el tipo de control. En el resto, aparecen controladas las entradas. Sin definir función, pero con dispositivo, figura el Arco de los Condes de Gómara.

Las calles donde se instalarán estas últimas, de acceso al núcleo, son Numancia, Condes de Léida, Calixto Pereda, Condes de Gómara, Arboleda, Real, Postas (cámara a la altura del colegio Trilema), Estudios, Fuentes (dos cámaras: en plaza Mayor y entrada por San Juan de Rabanera) y San Juan.

En la Zona de Bajas Emisiones, las cámaras son principalmente de reconocimiento de matrícula, combinadas con utilidad de entorno. No habrá lectura de placas en los sistemas que se instalarán en Arco de los Condes de Gómara, Fuentes (desde plaza Mayor), plazas de las Mujeres y del Olivo, Mariano Granados y Espolón.

Este conjunto se completa con señalización horizontal en varios puntos y la instalación de señales luminosas, cuyos emplazamientos están por determinar.

Más allá de la ZBE, está la recopilación de datos sobre entradas y salidas de Soria. En este apartado de la ciudad en general se encuentran las siguientes referencias para colocar cámaras (matrícula y contexto en todo caso): puente de piedra (entrada y salida), avenida de Valladolid (dos puntos), Carretera de Madrid (otros dos), entrada y salida por Fuente del Rey y polígono (Burger King y Wurth). Dependiendo de las características de la vía, el control será de doble carril.

Junto a las cámaras y las señales horizontales y verticales, el contrato de la ZBE abarca el centro de control y almacenamiento de imágenes y grabaciones, el programa para el manejo del usuario y estaciones para monitorizar la calidad del aire. Las cámaras «deben contar con un sistema automático de conexión con un servicio para garantizar la fecha y hora correcta de las lecturas, asegurando que la información no ha sido manipulada ni alterada», señala el pliego. En este sentido, «deberá garantizarse la fecha, hora y geoposicionamiento de las lecturas así como la no alteración de estas lecturas mediante un sello de tiempo confiable».