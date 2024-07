El turismo rural de Soria arranca ‘flojo’ el verano al 30% de ocupación

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

«El verano ha comenzado muy flojo. Nuestros pueblos se encuentran sin turistas», aseguró la presidenta de la Asociación de Turismo Rural de Soria, Beatriz Calavia, «con tristeza» pero también con optimismo porque la época estival en la provincia siempre acaba remontando. La ocupación media actual del mes de julio es del 30% en los 386 alojamientos rurales repartidos por la provincia e inscritos formalmente en la Consejería de Turismo de Castilla y León.

«Julio siempre es flojo, no coge ritmo hasta mediados de mes, pero este año está siendo más lento que otros», reconoció Calavia, quien estimó que la playa goza de más predicamento este verano y el turismo rural se está quedando más relegado. «Estamos volviendo a los datos previos al covid», señaló sobre un periodo, el de pandemia, que benefició al turismo de interior frente a la masificación de las costas y que supuso un incremento de la ocupación buscando el aislamiento que impidiera los contagios.

Los campamentos de niños que se están celebrando en la zona de Pinares están ayudando a completar alojamientos rurales, al menos los fines de semana, por las visitas de las familias, afirmaron desde la Asociación de Turismo Rural. También otras citas como el festival de música y motocicletas Motorbeach, celebrado en Vinuesa, han contribuido en este sentido.

Además, las zonas que se encuentran cerca de los parques naturales reciben más turismo «porque el atractivo de estos lugares es inmenso», consideró la presidenta, aunque lógicamente depende del número de alojamientos que existen en cada zona.

Calavia prevé que las reservas vaya incrementándose a medida que avanza el verano, tirando de las de última hora, «porque en Madrid no hay quien aguante y se vienen», puso como ejemplo.

«En verano recibimos mucho turismo de zonas de playa como puede ser Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, porque ellos huyen de la masificación de sus zonas y buscan las noches fresquitas de Soria», destacó la presidenta de la Asociación de Turismo Rural de Soria.

Precisamente las altas temperaturas que sufre la zona sur del país es un revulsivo para acudir a Soria, donde el verano es mucho más llevadero en cuanto a meteorología. «Vienen de la costa catalana y levantina, pero no del sur. Allí prefieren irse a la playa y hacerlo más económico, porque sólo en gasolina, y con la inflación actual, prefieren no venir hasta aquí», apuntó.

La previsión para el mes de agosto no es, por el momento, mucho más halagüeña porque las reservan para el mes de agosto rozan actualmente el 40%. Pero, insistió, la confianza está puesta en las de última hora, porque quizá no se han hecho con antelación. «Este año no tenemos previsto que sea mejor que los anteriores», y esperan que tampoco peor, «porque el verano aquí es fantástico», calificó Calavia. Existen 3.614 plazas de turismo rural en Soria para disfrutar.

Esperan desde la Asociación de Turismo Rural que al final todo vuelva a la normalidad, porque la primavera pasada no resultó buena. «El tiempo no acompañó y en general fue bastante floja», aseguró la presidenta de la Asociación. La mirada también está puesta en la época de otoño: «Es una fecha muy buena en Soria y esperemos que la micología nos acompañe y recibamos mucho turismo micológico que gusta de alojarse en nuestros pueblos», manifestó Calavia sobre el turismo del resto del año, que ha logrado desestacionalizarse en la provincia gracias al tirón que supone la recolección de setas y al turista que llega a Soria buscando disfrutar de la gastronomía y que encuentra en esta época un aliciente más para la visita.