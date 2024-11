El Palacio de Alcántara será dotacional y Soria lo cederá al Ministerio de Cultura

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria ultima una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cambiar la clasificación urbanística del Palacio de Los Alcántara. El complejo pasará de ser residencial a tener de catalogación de equipamiento. Después, el edificio será cedido al Ministerio de Cultura para su integración en el Centro Nacional de Fotografía. La modificación también permitirá que el «valor residencial» de ese suelo se traspase «a otras parcelas municipales y recuperemos ese valor», según explicó ayer el alcalde, Carlos Martínez Mínguez.

El regidor recordó que desde el mes de julio hay un «requerimiento» por parte de Cultura para la cesión del espacio algo que el Ayuntamiento «ya tenía contemplado». «Éramos plenamente conscientes de que cuando esto se pusiera en marcha iba a haber unas necesidades de ampliación si queremos que tenga la fortaleza que deseamos, por eso siempre hablamos de ese triángulo entre el Centro Nacional, Alcántara y Gaya Nuño». En el mes de julio llegó ese requerimiento para «poderlo incorporar en una segunda fase al Centro Nacional con las demandas que se han puesto sobre la mesa en el programa de usos futuros del espacio que se acuerdan con la plataforma y el propio Ayuntamiento».

Este es el motivo por el que «de forma paralela» desde el Ayuntamiento se ha iniciado el procedimiento, a través de una empresa, para que esa parcela «clasificada como residencial, pase a equipamiento». Este decisión también permitirá «no perder la inversión municipal que se produce ahí» –4 millones de euros costó la compra–. La previsión es que en cuestión de semanas se presente esa modificación puntual y luego «el valor residencial de ese suelo será traspasado a otras parcelas municipales y recuperaremos ese valor».

Martínez recordó que la cesión a Cultura del inmueble también permitirá «ahorrar la inversión» que será necesaria para la adecuación del complejo. De la misma forma, avanzó que la modificación también afecta al edificio del antiguo reformatorio de la calle Alberca con vista a volver a incluirlo dentro de alguno de los programas de ayudas para la recuperación patrimonial y así proceder a la recuperación de la antigua alberca y destapar el tramo de muralla que existe tras el edificio.

«Todo esto está dentro de ese mismo proyecto y espero que en diciembre nos de tiempo, vamos a intentar forzar para hacerlo y ver si en diciembre también podemos hacer la cesión porque hayamos tramitado la modificación», explicó el alcalde soriano. Martínez aclaró que el traspaso de la edificabilidad corresponde a unidades de aprovechamiento y «no hay una repercusión directa en el número de viviendas, hay una edificabilidad consignada y el valor de esa edificabilidad es lo que se pasa».

Un procedimiento urbanístico que llega a pesar de que el Ayuntamiento aún no ha logrado un acuerdo con los dueños de uno de los pisos del Palacio. «La idea es intentar seguir llegando a un acuerdo, o hacerlo con alguna otra fórmula, no pueden bloquear el desarrollo de un proyecto como el que tenemos», insistió. «Es lo de siempre, confundir valor y precio, es un inmueble con mucho valor, pero un precio, por el estado en el que se encuentra, muy ajustado a lo que ya pagamos por los anteriores». Martínez recalcó que «no podemos pretender pagar lo que no vale». Cuestionado por si en última instancia podría incluso llegar a producirse una expropiación de ese inmuebles el alcalde no lo negó, aunque tampoco lo afirmó. «Bueno, hay fórmulas, hay que recordar que hablamos de un museo nacional», aseguró el alcalde de Soria.