Una bodeguera de Soria opta al premio Mejor Enóloga 2025 de la Feria Barcelona Wine Week

La bodeguera Ana Carazo ha sido nominada al Premio Isabel Mijares de Mujeres del Vino en la categoría de Mejor Enóloga 2025, que se entregará en la Feria Barcelona Wine Week en febrero y en la que compite con otras cuatro aspirantes.

Este prestigioso reconocimiento que celebra la excelencia y el impacto de mujeres en el mundo del vino ha seleccionado a 48 féminas relacionadas con el sector, y la Denominación de Origen Ribera del Duero está representada gracias a la CEO de La Loba de Matanza de Soria.

El galardón, inspirado en la extraordinaria trayectoria de Isabel Mijares, reconoce a quienes con pasión, dedicación y liderazgo han transformado la industria vitivinícola. Así, Mujeres del Vino ha nominado a cinco enólogas, seis sumilleres, cinco nuevos proyectos, cinco mejores comerciales, cinco mujeres del año por su inspiración e innovación, cinco viticultoras, seis comunicadoras, cinco chefs y cinco directoras de bodegas. Y Ana Carazo es una de ellas por su “incansable labor y contribuciones excepcionales”, además de por “la huella imborrable que deja en el sector”, tal y como indica el colectivo de profesionales del mundo del vino que aboga por la visibilidad de la mujer desde el trabajo del viñedo hasta la comunicación del vino y que ha puesto el nombre del premio a la considerada como primera mujer en ejercer la profesión y en dirigir una bodega en España, Isabel Mijares, primera mujer también en dirigir un Consejo Regulador, el de Valdepeñas, y que murió el pasado mes de marzo.

Por eso para esta joven alicantina de raíces sorianas ya sólo la nominación supone un premio a toda su carrera profesional y un reconocimiento a su trabajo: “Es un soplo de mucha energía de la buena que indica que estoy haciendo las cosas bien”. Sobre todo porque confiesa que se ha sentido muy sola en Soria a la hora de empezar con su proyecto y su bodega, a punto de culminar con las obras.

Reconoce que se siente “muy orgullosa” por la nominación porque de esta manera sigue “poniendo nombre a La Loba y a Matanza de Soria, porque esto no es otra cosa que poner en valor esta tierra”.

Porque con esta nominación no sólo gana La Loba, sino que gana la Ribera del Duero soriana, la comarca y la provincia entera, además de la Denominación de Origen y el Consejo Regulador. “Ahora es cuando me doy cuenta de que todo mi trabajo ha sido como hacer una tarta y he ido poniendo ingredientes. Ésta es la guinda y es lo que me indica hacia dónde tengo que seguir porque con mis vinos estoy posicionando más nuestra Ribera”.

Finalizada ya la que ya es su decimotercera vendimia, Ana Carazo ya mira a la próxima temporada con la ilusión de estrenar en el mercado su primer vino blanco, La Negra, de la variedad Albillo Mayor. “Y después llegará La Protegida, un vino 100% de Matanza de Soria, dedicado a mis padres, Felisa y Eulogio, del que saldrán exclusivamente unas 250 botellas, dependiendo de la producción de ese año”.

Tras las obras de La Bodega de La Loba, sus instalaciones en Matanza, se ha marcado el reto de incrementar en un 30% su actividad, y poder superar las 20.000 botellas de sus vinos La Loba y La Lobita, eso sí, garantizando la máxima calidad.

A sus 40 años cuenta con gran experiencia en el sector, dado que lleva toda la vida vinculada con el mundo vitivinícola. Y es que sus padres se dedicaban al sector de la distribución de vinos por la costa de Levante, entre ellos Ribera del Duero. Pero a ella le llamaba la curiosidad su elaboración. Estudió Enología y a sus 18 años ya estaba realizando su primera vendimia. Después de trabajar en muchas bodegas del territorio nacional, se marchó al extranjero para experimentar otras técnicas. Pasó por Francia o Nueva Zelanda, y cada temporada realizaba dos campañas, una en el hemisferio norte y otra en el sur.

Hace trece años, justo cuando se iba a marchar a Sudáfrica, decidió quedarse en Matanza, localidad en pleno corazón de la Denominación de Origen Ribera del Duero de Soria, de donde descienden sus padres, para elaborar vino, alquilando parte de la instalación de Bodegas Neo, en Aranda de Duero. Y dos años más tarde, en 2013, vio la luz su vino La Loba, en honor a su abuela paterna, que, además, se complementa con el recuerdo que tiene de su abuela materna en las etiquetas, ilustraciones únicas hechas para la ocasión y por Santos de Veracruz. Cien por cien Tempranillo, o Tinta del País.

Ya en 2015 sacó al mercado La Lobita, su “esencia viva de juventud y libertad”, elaborado con Tempranillo y Albillo, fermentado en barrica de roble francés. Su secreto, las viñas centenarias que ha ido recuperando, además de la elaboración de sus vinos, que la realiza de manera muy artesanal.

La entrega de premios se celebrará el próximo 3 de febrero de 2025 a las 18.00 horas en la Feria Barcelona Wine Week en un encuentro que rendirá homenaje no sólo a las ganadoras sino a todas las nominadas.