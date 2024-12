La amante del ‘asesino de Google’ lo señala como autor del crimen

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Cuba y la pequeña población soriana de Tajueco ya están unidas por la desgracia. La Policía Nacional explica algunos de los detalles del trágico suceso destapado esta semana tras el hallazgo de restos humanos en el cementerio de la vecina localidad de Andaluz. Todo apunta, a falta de confirmación oficial, que el torso encontrado es de J.L.P.O., un ciudadano cubano de 33 años cuya desaparición se denunció en noviembre de 2023. En prisión hay dos personas, un hombre y una mujer, como autores de un presunto delito de detención ilegal y homicidio o asesinato –aún no ha sido determinado por la investigación–. Según pudo saber este medio por fuentes cercanas a la investigación, la mujer, también de origen cubano, ha prestado declaración ante el Juzgado número 1 de Soria responsabilizado al hombre, un vecino de Tajueco, de la muerte del cubano desaparecido. Él, conocido como ‘el lobo de Tajueco’, de momento, se ha negado a hablar acogiéndose a su derecho de no declarar.

Una investigación que se ha prolongado durante más de un año y que aún sigue abierta, según confirmó la Policía Nacional. Ahora, el principal afán de los agentes es encontrar los restos de J. L.P.O y mantiene «varias vías abiertas». Desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León confirmaron ayer que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Soria, el pasado 14 de noviembre, decretó el ingreso en «prisión provisional» de los dos detenidos. El Alto Tribunal de la Comunidad explica que los dos detenidos «están siendo investigados por detención ilegal y homicidio/asesinato» precisando que «el avance de las diligencias de investigación servirá para esclarecer los hechos y determinar el tipo delictivo.

Una cuestión importante que traslada el TSJ en su comunicado es que «el hombre se negó a prestar declaración en sede judicial». Las fuentes cercanas a la investigación consultadas por este medio indican que la mujer arrestada sí ha prestado declaración. La declaración de la mujer cubana apunta hacia el vecino de Tajueco como responsable de los hechos. Según pudo saber este medio, el detenido mantiene como abogado al letrado que le correspondió en el turno de oficio cuando se produjo el arresto, mientras que la mujer sí ha cerrado la contratación de un prestigioso abogado penalista de Soria.

Los responsables de la investigación ofrecieron ayer algunos datos sobre el procedimiento seguido, aunque aún no se ha aclarado el móvil del mismo, el momento ni el modus operandi. Fuentes cercanas al caso inciden en que para el esclarecimiento ha sido fundamental la geolocalización de los móviles, las escuchas y el seguimiento de los investigados.

Noviembre de 2023

El Inspector Jefe de la Brigada de la Policía Judicial de Soria, Ángel Muñoz, significó que la investigación se ha llevado «íntegramente» desde Soria, con apoyos puntuales de otras unidades. Todo arranca en el mes de noviembre de 2023. En ese momento un primo de J.L.P.O., que reside en Zaragoza y también cubano, se desplaza hasta Soria para poner una denuncia por la desaparición de su familiar. En su relato comenta que a pesar de residir en ciudades diferentes mantenían una «relación fluida» y que «llevaba tiempo sin saber de él». Además, explica cómo recibe a través de whatsapp mensajes donde el desaparecido aseguraba haber conocido una chica, que se iba a ir de Soria y que se deshacía del teléfono. «Tanto el contenido del mensaje como la forma de expresarse le hicieron sospechar de que no habían sido remitidos por el desaparecido», indicó Muñoz. «He conocido a una persona. No me busques», rezaba el mensaje.

Ahí arranca una investigación que desde un primer momento se centra en el círculo cercano de la víctima y que permitió recabar «los indicios suficientes» para proceder a la identificación de los presuntos responsables. El 12 de noviembre se monta un dispositivo para la detención de un soriano residente en Tajueco y una mujer, de origen cubano pero residente en Soria, a la que se detiene en Arcos de Jalón, al sur de la provincia, donde trabajaba. La mujer era la «supuesta pareja» del desaparecido y el hombre, el exmarido de la ciudadana cubana. En este primer momento la detención se practica como autores de un presunto delito de detención ilegal agravado por no dar razón de la persona retenida así como de homicidio, según indicó el responsable de la Brigada de Policía Judicial de Soria.

A partir de ese momento la investigación se acelera para tratar de buscar al joven cubano desaparecido. A las ya iniciadas pesquisas de geolocalización de los móviles, escuchas y seguimiento se añade ahora «tras las autorizaciones necesarias» la autorización para el registro del domicilio de ambos detenidos así como de sus vehículos. «Se consiguieron elementos relevantes», apuntó Muñoz sin ofrecer más detalles al respecto.

En ese punto de la investigación desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Soria 1 se decreta el ingreso en prisión tanto del lobo de Tajueco como de su ex mujer que tras pasar poco más de una semana en la prisión de Soria es trasladada a la cárcel de mujeres de Zuera (Zaragoza). Ya con los detenidos en prisión es cuando la investigación logra dar el siguiente paso, encontrar los restos de J.L.P.O, que aún no se ha concluido con éxito.

Tras una intensa búsqueda que incluyó terrenos de las poblaciones de Tajueco y Andaluz, separadas por apenas 5 kilómetros, a principios del mes de diciembre se localiza un torso humano «en avanzado estado de descomposición» en el cementerio de Andaluz –de dónde procede la familia del detenido–. Había sido enterrado bajo el suelo del camposanto. «A falta de la investigación definitiva, podría corresponder con el desaparecido», explicó Muñoz. El día 11 de diciembre se procede al levantamiento del cadáver y los restos son trasladados al Instituto de Medicina Legal de Soria. Aún no se conocen los resultados.

Google Maps y Peñafiel

La tecnología ha sido un elemento clave a la hora de poder resolver este crimen. En la última actualización del conocido programa Google Maps, en octubre de 2024, el paso por la localidad de Tajueco dejó un par de imágenes sorprendentes y que son parte importante en la investigación policial. En ellas se ve cómo el detenido, con una chaqueta del CD Numancia, carga un saco blanco con apariencia humana en el maletero de un viejo Rover rojo. Hay sospechas de que fuera el cuerpo J.L.P.O.

Hay muy pocas posibilidades de que el vehículo de Google sorprenda a nadie en una situación parecida, pero son aún menos las que eso ocurra en dos ocasiones. Una pasada del coche anterior, en la calle principal del pueblo, dibuja una figura, a lo lejos, similar a la del sospechoso, en la que se ve como transporta una carretilla con un bulto blanco, el mismo que minutos después sería cazado por las cámara de Google en el interior del maletero del Rover pillado en la calle Norte del pueblo, justo en la intersección de la carretera que conduce hasta Valderrodilla. Lo único que no cuadra es que en la segunda imagen, la del coche, no hay rastro de la carretilla utilizada para, supuestamente, transportar el cuerpo.

En el camino seguido por el vehículo de la multinacional hay incluso una tercera pista y es que en su trayecto por las calles de la localidad deja atrás a un viandante, a apenas 100 metros de la escena del maletero. «Una de las pistas con las que contaban los investigadores para resolver el crimen, sin ser determinante, fueron unas imágenes que detectaron durante las indagaciones en una aplicación de búsqueda de las ubicaciones», explica la Policía en la nota de prensa sobre el suceso. También incide en que el vehículo utilizado «podría haber sido utilizado en el transcurso del crimen».

El inspector Óscar García, jefe del grupo operativo de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violencia, responsable de la investigación, confirmó que el hombre que sale en esas imágenes es el detenido, el lobo de Tajueco. García recuerda que la investigación se inició mucho antes de la aparición de la instantánea, pero «siempre trabajamos con las fuentes abiertas, como puede ser Google Maps, sabemos que la actualización se sube hace unos dos meses, pero no sabemos cuando se toma esa imagen».

Si la tecnología de Google le jugó una mala pasada al detenido, no lo fue menos el intento que realizó para tratar de despistar las pesquisas policiales y simular una huida de J.L.P.O. Tal y como está explicado, en la labor policial ha sido fundamental el uso de escuchas, de seguimiento personal y los sistemas de geolocalización de los móviles de los implicados. Según pudo saber este medio por fuentes de la investigación el posicionamiento de los móviles indicaba que el teléfono de la víctima estaba siempre junto al de la mujer.

Cuando se procedía al registro de los domicilios de los sospechosos, que carecía de suministro eléctrico, los agentes encontraron una caja con diversas pertenencias del desaparecido. También estaba su teléfono móvil. Justo fue ese el teléfono desde el que se enviaron los mensajes al primo de la víctima insinuando que dejaba todo atrás para comenzar una nueva vida. Esos mensajes se enviaron desde la localidad vallisoletana de Peñafiel, a más de 100 kilómetros de Tajueco.

Móvil

Ninguno de los comparecientes en la rueda de prensa ofrecida ayer por la Policía Nacional en Soria se aventuraron a decir nada sobre el posible móvil del crimen, a pesar de la insistencia de los periodistas. Todo apunta a la compleja relación sentimental entre los implicados . «En este momento seguimos trabajando para tratar de acotar la relación que mantenían, seguimos trabajando para averiguar el móvil y la causa», se limitaron a explicar los agentes encargados del caso.

A pesar de las explicaciones hay muchas incógnitas que aún se deben resolver. Ahora mismo la investigación del caso permanece abierta con el objetivo principal de determinar la ubicación de los restos de J.L. P. O ya que solo se ha encontrado el torso descubierto en el cementerio de Andaluz. Para ello «se exploran muchas vías».

Otra de las incógnitas aún por aclarar es en el momento en el que se produce el crimen. Tal y como ya está referido, la denuncia por la desaparición se produce en noviembre de 2023, pero la detención no llega hasta un año después. La Policía no aclaró que ocurrió en ese lapso de tiempo o si cuando el primo de la víctima se presenta en la Comisaría ya se había producido el crimen. Los agentes tampoco pudieron determinar cuándo llegarán los resultados del análisis forense que está realizando, desde el pasado 11 de diciembre, el Instituto de Medicina Legal de Soria que arrojará luz sobre el momento en el que se produjo el fallecimiento y las herramientas que se utilizaron para desmembrar a J.L.P.O.