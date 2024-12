Vox presentará un presupuesto alternativo en Soria al considerar "irreal" el del equipo de gobierno

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Soria ha presentado una enmienda a la totalidad del presupuesto que el equipo de gobierno socialista elevará este viernes a Pleno y planteará uno alternativo en el que destacan propuestas como una incubadora de empresas en Valcorba, el Museo de la Dieta Mediterránea, cámaras para la calle Rota o un núcleo zoológico.

Desde Vox señalaron que el presupuesto socialista para la ciudad “no es real” porque parte de una previsión de ingresos “inflada”. Fernando Castillo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento señaló que “sólo en las partidas de plusvalía e impuesto de construcciones hay un desfase de casi 5 millones de euros entre lo que se espera recaudar y lo que de verdad se ingresa”. Afirmaron que está inflado y han informado de que según la documentación recibida a 13 de diciembre el estado de ejecución presupuestaria es de 47 millones de euros, de los más de 70 millones de euros previstos en el presupuesto para el 2024.

Para el grupo Vox hay "irregularidades" en el presupuesto socialista como “el contrato de parques y jardines que lleva años caducado, y por más que lo denunciamos no se hace nada”. También reprocharon la ausencia de partidas para proyectos que consideran imprescindibles en el borrador presentado por los socialistas, como la redacción de un nuevo PGOU o a la nueva RPT: “porque lo que han presentado no es una RPT”, señalan.

Los ediles informaron de que han presentado un presupuesto alternativo que parte de unas previsiones de ingresos de 64,2 millones de euros, en comparación con los más de 70 previstos por el PSOE. “No por gastar más se gasta mejor. Nos regimos por los principios de equilibrio presupuestario, y de eficacia y eficiencia en el gasto; y, como llevábamos en nuestro programa, incluimos una bajada de impuestos y proponemos retrotraer el IBI, el impuesto de vehículos y la tasa de veladores a los tipos que se cobraban en 2023”.

Entre los nuevos proyectos que los ediles de Vox han incluido en su presupuesto alternativo hay algunos nuevos, como el ya defendido Museo de la Dieta Mediterránea, la creación de una incubadora de empresas en Valcorba, la instalación de cámaras de vigilancia en zonas conflictivas de la ciudad o la creación de un núcleo zoológico para recoger animales abandonados.

Los concejales de Vox se refirieron a las dificultades que entraña la movilidad en Soria, tanto para los peatones como para los coches. “Es evidente que no compartimos su modelo de ciudad. Se nos dice que es para pacificar la circulación, pero realmente los coches se mueven peor, hacen más distancia y las personas también tienen más dificultad. En los barrios estamos creando un problema grave de aparcamiento”. Afirmaron que reciben muchas quejas de los vecinos de Soria por el problema de la imposibilidad de aparcar, “y no solo en el centro” añadieron, “y también por las subidas de impuestos y el problema de la seguridad en Soria”.

La edil Sara López explicó que para poder llevar a cabo el referido ajuste presupuestario y la bajada de impuestos su alternativa reduce o retira partidas de gasto como las previstas para partidos políticos y sindicatos, la publicidad, algunas subvenciones directas que se dan sin concurrencia competitiva, la partida prevista para la nueva rotonda al inicio de la calle Las Casas, la escultura de La Saca o la cooperación internacional por tratarse de una competencia que no es municipal.

Los ediles de Vox también se refirieron a la Estrategia Logística de la Junta de Castilla y León 2030 y ha afirmado que la Junta ignora a Soria por no incluirla. A este respecto calificaron de “vergonzosas” las declaraciones de Yolanda de Gregorio y pidieron su dimisión. “De Gregorio ha justificado el abandono de Valcorba diciendo que la inversión debe ir de la mano de la actividad industrial y que no pagará megaproyectos… Si no le parece bien que se aprueben 17 míseros millones para actividad industrial en Valcorba, y si tampoco le parece bien el proyecto de la Audiencia para congresos, lo que tiene que hacer es irse a su casa”, ha señalado Castillo.

Han recordado que fue el PP en tiempos de Mariano Rajoy “el que enterró bajo toneladas de tierra la esperanza de industrializar Soria”. Y ha explicado que el puerto seco que iba en Valcorba se cubrió de toneladas de tierra cuando la línea ferroviaria Santander-Mediterráneo se convirtió en vía verde. Castillo ha explicado que se había previsto que los trenes llevaran mercancías hasta allí, y que eso hubiera permitido la intermodalidad por tren y carretera en Valcorba, pero que el PP “enterró” esa posibilidad y priorizó otras conexiones logísticas por “exigencias nacionalistas” ya que esta no beneficiaba al País Vasco.

Y añadió que “ahora que no tenemos esa intermodalidad la Junta nos excluye de la red logística y nos deja sin CyLOG incluso de las otras funcionalidades para las que Valcorba podría servir: como un centro logístico, un centro de datos y un centro formativo”. Me gustaría que la señora de Gregorio contestara de qué vamos a vivir los sorianos en el futuro” y añade “y luego hablan de reto demográfico”.

También aseveró que el estudio de viabilidad de la Soria-Castejón, “que reiteradamente nos vende el alcalde, como si la línea ya estuviera aprobada”, es un documento que realmente no implica ningún compromiso por parte del Estado y que como ocurre con otros proyectos en Soria puede llevar décadas hasta su ejecución.

El grupo municipal de Vox también habló del reciente acuerdo UE-Mercosur en materia agroalimentaria aprobado por la Unión Europea. Castillo mostró su apoyo a los agricultores que se manifestaron en protesta por este acuerdo y afirmó que daña especialmente los intereses de la provincia. El edil sostuvo que al tratarse Soria de una provincia eminente agrícola y cerealista las explotaciones sorianas han visto ya muy mermada su rentabilidad por anteriores políticas como el Pacto Verde Europeo y la ley de la restauración de la naturaleza.

“Este acuerdo Mercosur que PP y PSOE han aprobado obliga a nuestros agricultores a hacer economía verde con números rojos. Lo que se ha firmado ahora con los países americanos supone competencia desleal porque van a llegar toneladas de productos alimentarios con pesticidas y tratamientos que llevan años prohibidos en la Unión Europea”.