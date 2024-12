Luis Larrodera: «Me chifla la magia y el sentimiento de ilusión que provoca»

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El presentador con raíces sorianas Luis Larrodera será el conductor de la Gran Gala de la magia que tendrá lugar el próximo 4 de enero en el centro cultural Palacio de la Audiencia que tiene colgado el cartel de ‘sold out’ desde hace varios días. «Llego a Soria con intención de disfrutar al máximo. Es una barbaridad la calidad de los magos que se van a subir al escenario. Dudo que en estas fechas haya nada mejor no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo». Además, añadió, «son estilos de magia que se complementan y que en conjunto es un resultado impresionante». Haciendo un símil gastronómico, explicó, «es un menú degustación en un restaurante con estrella Michelín y mi papel es servirlo, ir presentando cada uno de esos platos».

Este menú degustación está formado por seis platos: el mago Manho Han que representa a Corea, un país siempre puntero en el mundo de la magia. Desde Estados Unidos, llega Rudy Coby, un mago que va a hacer reír muchísimo al público. Desde Canadá aterriza Mikael Szanyiel, mago músico, director de orquesta, cantante de ópera... El francés Rémi Lasvénes ofrecerá malabares con objetos que flotan y desafían la gravedad y la belga Nunzia pondrá en escena un espectáculo de magia y sueños con un número que podría definirse como la belleza de lo simple. Ben Rose completa el cartel adaptando su actuación al castellano para llegar al corazón de las personas.

Todo ello, aseveró, teniendo en cuenta su predilección por la magia. «Me chifla la magia desde siempre. Me encanta que me sorprendan y el sentimiento de ilusión que provoca la magia», aseguró. «Yo no soy mago pero me encantaría. La magia abarca muchas disciplinas diferentes y pruebo y juego con las que no se exige demasiado. Como espectador la magia de cerca me parece una barbaridad. Con números que te apabullan y te envuelven». De hecho, añade, «hay magia que es poesía. Me chifla la magia en todos sus conceptos», repitió.

La Gran Gala del próximo 4 de enero «es un evento familiar, dirigido a todos los públicos donde disfrutarán los niños pero también los más mayores. Es un espectáculo que no tiene edades». Un público, por otra parte, que será fundamental a la hora de llevar a cabo los diferentes números: «Es un espectáculo de magia el público es imprescindible», apunta Larrodera.

Próximo corto

Luis Larrodera indicó que tenía ganas de volver a Soria. «Siempre voy menos de lo que yo querría» indicando que, cuando viene «Quintana es visita imprescindible. Es mi refugio. Visitar a la familia y a los amigos». Y, después, «me encanta pasear por Soria. Andar por sus calles, recorrer sus rincones... Pasear y recordar». No en vano, recuerda una anécdota: «Cuando se me cayó un helado a las puertas de la Alameda de Cervantes que le he contado muchas veces a mis hijas». Soria «tiene un encanto especial y es la primera vez, desde hace muchos años, que voy en Navidad. Me hace mucha ilusión».

Entre sus próximos proyectos, Larrodera está a punto de terminar el tercer corto que ha dirigido. «Este mes entrará en el estudio. Es un corto de ciencia ficción, me gusta ir probando diferentes géneros y estoy muy contento». El festival internacional de cortos de Soria, que se celebrará en noviembre de 2025, es uno de los foros donde espera presentarlo al igual que quiere hacer con ‘3.000 elefantes’, que ha escrito y producido aunque no lo ha dirigido. Un trabajo, premiado en el Festival de Cine de Comedia Tarazona y el Moncayo, «que tiene mucho de mi, de Soria y de Quintana», concluyó.