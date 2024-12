Vox considera la Oferta de Empleo Público 2024 del Ayuntamiento "otro despropósito más"

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El grupo Vox en el Ayuntamiento de Soria ha votado en contra de la Oferta de Empleo Público (OPE) 2024 dictaminada favorablemente en la mañana de este jueves con carácter urgente por el equipo de gobierno socialista en la Comisión Informativa de Gobernanza que preside Eder García. La concejal de Vox, Sara López, ha señalado que su grupo no ha recibido ningún documento de la OPE presentada de forma oral durante la Comisión y que ésta debería haber ido acompañada del preceptivo informe jurídico del secretario explicando cómo se ha calculado la tasa de reposición y justificando las 10 vacantes que serán ofertadas. “La gestión de personal es pésima, es despropósito tras despropósito; solo quieren pasar el rodillo y no tienen ningún interés en negociar nada. Esta OPE la van a aprobar sin haber intentado una mínima negociación con los sindicatos y la urgencia no vale de excusa”, señala López.

La edil ha explicado que legalmente la convocatoria debe presentarse junto a un informe que determine entre otras cosas “cuáles son los puestos fijos que se amortizan, cuáles son los nuevos, la tasa de reposición y cómo se ha calculado, motivar las nuevas plazas”, etcétera.

López ha añadido que durante la comisión celebrada en la mañana de este jueves Eder García se ha limitado a decir las 10 plazas que conforman esta nueva OPE “sin dar más aclaraciones al respecto, excepto su interés en la cobertura inmediata de un puesto de técnico de igualdad”. Desde Vox señalan no estar de acuerdo en la extrema urgencia del citado puesto habiendo otros departamentos municipales en donde “por sus necesidades estaría mucho más justificada esa urgencia”.

Sara López afirma que “aunque dicen que quieren negociar y trabajar conjuntamente con la parte social y los grupos de la oposición: desde luego lo que demuestran es todo lo contrario. Esta OPE ha sido presentada tras dos reuniones con los sindicatos en las que demostraron su nula intención de llegar a ningún acuerdo. Desde Vox solicitamos estar presentes, aunque sin voz ni voto, en las reuniones con la parte social pero nos negaron esa posibilidad. Están empeñados en tirar para adelante imponiendo el rodillo de su mayoría absoluta a toda costa, y a pesar de ello todo lo hacen tarde y mal”.

La concejal del grupo municipal Vox también se ha referido al proceso de aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) recientemente ratificada por el equipo de gobierno socialista en el pasado Pleno y ha señalado las similitudes con la aprobación de esta OPE: “es otro despropósito igual que el de la RPT, donde también ha sido gravísima la falta de cualquier tipo documento explicativo y de trabajo previo”. López ha reiterado su intención de presentar un informe ante el Tribunal de Cuentas detallando las circunstancias que han concurrido en la aprobación tanto de la RPT, como en el dictamen de la OPE de de este jueves, "por la falta absoluta de documentación justificativa”.