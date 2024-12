La Inspección de Trabajo visita los juzgados de Soria tras 12 días sin calefacción

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Los Juzgados de Soria cumplieron ayer 12 días sin calefacción tras la avería en la caldera que sorprendió a los trabajadores el lunes 16, con el consiguiente frío y olores a quemado y gasoil. Desde entonces, la plantilla que permanece en sus puestos ha tenido que trabajar con abrigo y han tenido que recurrir a calefactores propios, ya que, «la Gerencia de Justicia no ha facilitado ninguno», como indicó el delegado del sindicato CCOO, Javier Sanz. «Hay compañeros que están con bufanda y gorro porque está entrando gente constantemente en los despachos y no hay manera de calentarse. Estamos pasando un frío tremendo, si sale el sol alivia pero ayer –por el jueves– no fue el caso», añadió.

Las dependencias del palacio de los Condes de Gómara se encuentran a temperaturas gélidas, de entre 11 y 14 grados a primera hora de la mañana, aunque los calefactores consiguen elevar los grados a los 18, algunos despachos más pequeños hasta los 20, teniendo en cuenta que se trata de un edificio de grandes dimensiones y que data del siglo XVI, que ha sufrido diferentes remodelaciones a lo largo de los años. «Si puedes estar pegado al radiador logras quitarte el chaquetón», expuso Sanz para dar una idea del clima que se vive estos días en los juzgados.

Tras la denuncia de CCOO a la Inspección de Trabajo la semana pasada por la falta de calefacción, la visita se giró en la mañana de ayer a las instalaciones, aunque no pudo tener acceso a la caldera, donde presuntamente se encuentra el problema. Si recorrió diferentes estancias para comprobar las temperaturas con las que han de trabajar los funcionarios y a partir de esa investigación deberá emitir el correspondiente informe.

Según CCOO, el comité de seguridad laboral se reunió la semana pasada ante lo que consideraron inactividad de la Gerencia del Ministerio de Justicia, con sede en Burgos, a la que corresponde Soria, para solicitar que aplicara una solución, además de calefactores mientras durara la avería y la posibilidad de la plantilla de teletrabajar.

La Gerencia también propuso que se trasladaran a otros despachos con mejores condiciones. Y es que en la planta baja, donde se encuentran entre otros despachos el Decanato, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 y el Instituto de Medicina Legal, los trabajadores han sufrido también los olores de gasoil, con «mareos y vómitos», indicó el delegado sindical de CCOO.

«Lo único que la Administración ha realizado, a raíz de la reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral, es permitir el teletrabajo y ofrecer a los trabajadores de la primera planta desplazarse a otros puestos limitados, al ofrecer tres despachos», señaló CCOO en un comunicado remitido a principios de esta semana, en el que informaba de la denuncia a la Inspección de Trabajo y de que «las temperaturas soportadas por los trabajadores no se encuentran dentro las legalmente permitidas».

En estos días de fiestas de Navidad, están en activo en torno a un tercio del personal de Justicia, ya que el resto se encuentra principalmente de vacaciones y muy pocos teletrabajando.

Sin embargo, cuando se produjo la avería en la caldera, detectados los efectos el pasado día 16, sí estaba el total de la plantilla, por lo que sufrieron los rigores del invierno en sus propios puestos de trabajo.

La reparación de la caldera está en marcha, «escuchamos ruidos de que están allí trabajando», aseguraron los trabajadores. De hecho, ayer, después de marcharse la inspectora de Trabajo, los radiadores comenzaron a calentar tímidamente, «parece que están haciendo pruebas. Ya veremos el lunes», añadieron las mismas fuentes, lamentando que los olores de gasoil y a material quemado se sigan detectando.

Desde CCOO criticaron que en ningún momento la Administración ha informado a los trabajadores de las medidas tomadas, ni el tiempo en que se han de soportar los efectos de la avería, es decir, el intenso frío propio del invierno, dado que el edificio en el que se encuentran los Juzgados «adolece de un correcto aislamiento».

Esta situación afecta a los trabajadores pero también a los ciudadanos que han de acudir a los juzgados. De hecho, la sala de espera, en el patio central del edificio, es una de las zonas más frías al tener una gran altura y un sumidero de aire. La Gerencia del Ministerio de Justicia instaló cuatro calefactores en altura, asidos a las columnas que rodean el claustro, para calentar el ambiente cuando existieran personas en la sala de espera, si bien, y según denuncia también el sindicato CCOO, no están en funcionamiento. «Hace tiempo que no los encienden», evidenció Sanz.

Ni siquiera es posible determinar si están estropeados o en buenas condiciones ya que no se activan.

No es la primera vez que ocurre algo así en los juzgados de Soria, como ya ha publicado este medio en reiteradas ocasiones, sin que se dé una solución a este déficit que denuncian los propios trabajadores de Justicia.