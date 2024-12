Las Navidades impulsan los Soria Bonos y ya se han canjeado el 75%

Publicado por Irene Llorente Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Las compras navideñas han movilizado ya 1,25 millones de euros gracias al impulso de los Soria Bonos, la campaña del Ayuntamiento de Soria para incentivar el consumo local durante estas fechas, y ya se han canjeado 37.115 vales, el 75% del total de bonos que ha puesto el Consistorio a disposición de los clientes, 50.000, por valor de cinco euros cada uno.

Esta campaña supone una inyección económica de 250.000 euros, además de otros 5.000 euros para la modalidad de los bonos culturales, a razón de 40 euros por cada joven que en 2024 cumpla o haya cumplido 18 años. El éxito de la que es ya la quinta temporada navideña se ratifica con las cifras, dado que en apenas dos semanas los sorianos han gastado 790.000 euros con 23.200 Soria Bonos, más de la mitad de todo lo que lleva movilizado la campaña, 1,25 millones de euros y 37.115 vales.

Una línea de ayudas que se creó en 2020 para incentivar el consumo local de una manera directa, realizando una aportación económica fija por cada bono en forma de descuento en cada compra asociada. Una vez los solicite el usuario a través de la página web, y tras rellenar los datos, los puede utilizar hasta el 5 de enero, siempre y cuando no se agote la partida antes. De hecho, hasta el momento son 81.674 Soria Bonos emitidos, pero sólo se podrán canjear 50.000.

Lo cierto es que en las dos campañas anteriores el Ayuntamiento de Soria reforzó con otros 8.000 bonos más debido a su alta demanda, con lo que en 2022 el presupuesto total se elevó a 290.000 euros, a los que se sumaron los 15.000 euros de la mejora que el Consistorio introdujo sobre el Bono Cultural del Gobierno. Y se movilizaron más de dos millones de euros en compras. El año pasado repitió la ampliación de la partida, pero instando a participar a la Junta de Castilla y León en ediciones posteriores, con competencias en el sector. Y es que se trata de una campaña que sólo cuenta con el respaldo económico municipal, una cuantía que en años precedentes ha habido que ampliar debido al éxito de la iniciativa, agotada antes de su fin en Reyes. Al no entrar en esta quinta campaña, el Consistorio retrasó el lanzamiento de los Soria Bonos al 2 de diciembre, con el objetivo de optimizar el presupuesto de 250.000 euros de modo que no haya que ampliar la partida en otros 50.000 euros como otros años, dejando fuera las compras del Black Friday, y ya anunció entonces que este año no reforzará a mayores el presupuesto.

Lo cierto es que el Black Friday de 2023 alentó ventas por valor de 184.185 euros que permitieron canjear 5.386 bonos, y que en esta ocasión lastraron las cifras, si bien después en que el puente de la Constitución y la Inmaculada movilizaron de manera muy importante las compras en la capital, y ya en los últimos quince días se han puesto al día, con 37.115 vales; más que el año pasado a 22 de diciembre: 36.294.

Cabe recordar que estos Soria Bonos se pueden utilizar en cualquiera de los 144 establecimientos que se han adherido este año. El año pasado fueron 155 los que sumaron de un total de 162 solicitudes. Uno desistió y seis quedaron excluidos. También en esta edición como en la anterior, dado el alto número de incidencias de otros años, se incluye la recuperación de los bonos solicitados que, por algún motivo, se han borrado o extraviado. Así, se ha incluido desde la web el poder recuperar el bono completando un formulario con el que se vuelven a enviar.

En la campaña anterior para Año Nuevo se superaron los 50.000 Soria Bonos por las compras para los Reyes Magos. De hecho, hasta entonces se movilizaron 1,75 millones de euros. No obstante, todavía quedaban otros 8.000 boletos de la partida de 40.000 euros con la que decidió ampliar el Consistorio municipal para dar cobertura a todas las Navidades. Y en total fueron dos millones de euros en compras durante mes y medio en su cuarta edición por Navidad.

Pero esta vez cuando se terminen ya no habrá más partida.