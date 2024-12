Las transacciones de vivienda en Soria suman su mejor marca desde 2006

Publicado por José Ángel Campillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La vivienda conoce en la capital soriana un buen momento, impulsada por un creciente número de operaciones que han situado el mercado en un nivel inédito desde hace bastantes años. Una marca desconocida desde que el entonces nuevo planeamiento dio luz verde a un buen número de licencias y construcciones. Los últimos datos sitúan por encima del medio millar las viviendas que han cambiado de manos en el acumulado del año y la referencia es más abultada que en los instantes previos a la crisis financiera. Hay que remontarse nada menos que a 2006 para encontrar una magnitud más abultada. La ‘pega’ del mercado es que sigue sin despegar como solía en tiempos de bonanza la vivienda nueva y es la de segunda mano la que tira del destacado volumen.

En los nueve primeros meses del año la capital conoció 576 transacciones, la cifra más alta desde 2006. Entonces, el año de entrada del PGOU se anotaban 691 en el mismo periodo. Y es esta la marca más cuantiosa de la serie histórica. A continuación se colocan las 687 de 2004, del lapso de enero a septiembre. Esto significa que las 576 unidades que cambiaron de propietario en lo que va de año suponen el tercer mejor dato de las anotaciones históricas. Una referencia que mejora la que se daba en 2007, a las puertas de las complicaciones económicas que comenzaron a ser patentes, especialmente para el sector inmobiliario en 2008. En 2007 y 2008 las cifras fueron, respectivamente para el acumulado al cierre del tercer trimestre, de 533 y 330 unidades, respectivamente.

Otra cuestión es que la vivienda nueva, aquella que tiene menos de cinco años de antigüedad, haya modificado el papel subalterno que protagoniza en las compraventas desde hace años. Sigue como minoritaria de las operaciones y eso es algo que viene produciéndose desde 2012.

De las 576 operaciones, 183 tuvieron como objeto la vivienda nueva. En términos porcentuales, esto representa un 31,7%, según la elaboración de los datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. De esta manera, únicamente una de cada tres casas que cambian de manos no es antigua. Con todo, no hay que pasar por alto que del seguimiento de la serie histórica se sigue que es la mejor proporción en unos cuantos ejercicios. Concretamente, desde 2014. En aquel año también la vivienda nueva era minoritaria, pero no tanto, ya que se situaba en los umbrales de la mitad del mercado. En los nueve primeros meses de 2014 la proporción llegaba al 47%.

Las unidades con menos de cinco años de antigüedad llevan pesando menos que las de segunda mano desde 2012 en los acumulados al cierre del tercer trimestre. Es lo que se ve en la elaboración de la estadística del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que muestran cómo en el periodo 2006-2011 la vivienda nueva era mayoritaria, con porcentajes que oscilan entre el 55,4% (2006) y el 68% (2009). Antes de la publicación del PGOU la segunda mano copaba el mercado y la nueva era o inexistente (ninguna de las 687 transacciones de enero a septiembre) o marginal (7,2% en 2005).

El planeamiento parece marcar un punto de inflexión en las transacciones, tanto en lo referido al total como en la preponderancia de las casas nuevas (al menos hasta el mencionado 2012). En la actualidad el desarrollo de los sectores no parece tener las mismas consecuencias y en la estadística histórica hay que tener en cuenta las demoledoras consecuencias de la crisis financiera. En este sentido, para el periodo de enero a septiembre, el punto más bajo se alcanzó en 2013, con 204 unidades según el seguimiento del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Y es que las complicaciones económicas que se fueron manifestando paulatinamente desde 2008 llegaron en sus efectos más demoledores con un cierto retraso a la capital soriana.

En cuanto al PGOU, en la actualidad está sobre la mesa la necesidad de una reforma. En los últimos debates ha salido reiteradamente el reproche al equipo de Gobierno por no haber iniciado los trámites para su revisión. No obstante, las cuentas de 2025 contemplan una partida para contratar una asesoría que lleve a cabo los trabajos. Y el Consistorio cuenta ya con un esbozo inicial de pliego para realizar en su momento la contratación de la compañía externa.

Si de la perspectiva de los nueve meses se salta a la de años completos, resulta que las 576 que constan antes de finalizar 2024 ya representan una cifra mayor que la de bastantes ejercicios cerrados. Así, ya hay más transacciones que en cualquiera de los años del periodo 2011-2021. Y 2024 puede finalizar con una plusmarca de operaciones, teniendo en cuenta que el pasado 2023 acabó en 647 y 2022 en 710. Aún quedan por computar tres meses al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para comprobar si 2024 es un año de récord. En toda la serie histórica del Ministerio la segunda cantidad más abultada se conoció en 2004, con 869 viviendas que cambiaron de manos. Y ninguna de ellas era nueva. Ya con la publicación del PGOU se alcanzó la proporción del 52% en el año más considerable de toda la estadística. Con el planeamiento lanzado el Ministerio anotó 874 transacciones. Entre 2006 y 2012 la vivienda con menos de cinco años de antigüedad fue preponderante en el mercado. Desde entonces, en ningún año lo ha sido.