Se llama Luis Jacinto Ortega Puerta y es una referencia de la predicción meteorológica en Soria utilizando las cabañuelas, un conjunto de métodos tradicionales de predicción a largo plazo que este soriano domina desde hace años. No es la Aemet, con quien últimamente está "discutido porque parece que infla las temperaturas", ni Jorge Rey, otro hombre del tiempo tradicional, de la vecina Burgos, ni falta que hace. Hablamos con Luis Jacinto un 28 de diciembre, jornada en la que el resultado de las cabañuelas marcará el tiempo que hará la segunda quincena del mes de octubre de 2025.

¿Pero cómo será el tiempo en Soria esta Nochevieja?, ¿veremos la nieve en enero?, ¿hará algo más que frío en Año Nuevo?

"Este primer mes de enero va a ser bastante frío y seco. En general como todo este invierno, que será seco y frío y con pocas precipitaciones", cuenta acudiendo a la observación de las cabañuelas. "La observación para este invierno son las de Santa Lucía, del 13 de diciembre al 6 de enero. Hay unas que van hacia delante y otras hacia atrás".

Y es que si por algo destaca este invierno es por lo seco que está siendo. Luis Jacinto alude también a la alineación de planetas, visibles todas las tardes desde la Dehesa, cuenta. "La última vez que hubo una alineación de planetas fue en 2022 y todos los agricultores decían que el año era muy seco. La alineación va a ser el 28 de febrero y los meses anteriores es cuando son secos: noviembre y diciembre han sido secos y las cabañuelas me dan que enero también lo va a ser. Se ven perfectamente por la tarde, sobre todo Marte, Júpiter, Saturno y Venus, que se ve mirando para Berlanga, un bombillón tremendo". Así, las lluvias van a brillar por su ausencia debido a los planetas alineados. "Las únicas lluvias lo serán en forma de nieblas".

De momento, la predicción de nieve difiere de la del refranero, pero todo se andará. "Hay un refrán que dice Año de bellotas, nieve hasta las pelotas. La gente me dice que ha habido muchas bellotas, pero yo no las he visto. También está el de Año bellotero, año nevero, pero de momento no está nevando mucho... De momento nieve, nada de nada. Aunque es cierto que suele venir más entre Reyes y finales de febrero. De momento igual es un poco pronto para decir que no hay nieve".

Lo que sí se está dejando sentir ya son las heladas mañaneras, y hasta bien avanzado el día. "Heladas muchas y grandes, sobre todo la primera semana del año, la de Reyes, que será heladora, heladora". Así que tanto en Nochevieja como en la noche de Reyes, abrigarse todo lo posible.

Frío, frío y frío será la tónica para el arranque de año, que será helador. El meteorólogo dice que del 30 al 5 de enero tendrá que llover algún día para que se siga cumpliendo el refrán de santa Viviana, sin bien la precipitación será débil: Si llueve el día de Santa Viviana, llueve seguido siete semanas. "Y las cabañuelas de la menstruación de la luna dicen que lloverá este 30 de diciembre, aunque sea poco. Y las de Santa Lucía que tiene que llover o nevar algún día de la primera quincena de enero, y sobre todo del 30 al 7, con temperaturas muy frías y algún día con fuertes vientos".

Ya más lejana en el tiempo, tambien hay pronóstico para la primavera e incluso para días importantes para Soria, como son los de San Juan. "Con la luna de octubre salía que iba a llover en la Semana Santa algún día y en las fiestas de San Juan, también".

Buen observador de plantas y animales, Luis Jacinto recurre también a la fenología a la hora de hablar de lo seco que está resultado este invierno: "Las hojas de los árboles han tardado más de lo habitual en caerse y eso es una indicación más de lo seco que está siendo", añade este hombre del tiempo sobre la relación entre los ciclos de plantas y animales y su relación con el clima. Aunque en el caso de la fenología, "el pronóstico es de un día a otro, no a largo plazo. Si ves a hormigas desfilando, a los pocos días va a llover. Luego con las vacas de Valdegeña al lado de la carretera llovía al día siguiente o ese mismo día".

Amigo de los refranes, Luis Jacinto nos deja los siguientes, muy propios de estas fechas cuando ya se está dejando ver que los días se alargan. "Por Santa Lucía, achican las noches y agrandan los días. Primero a tumbo de piojo, después a paso de gallina. Por Santo Tomás apóstol, el 21 de diciembre, cuatro minutos más. Por la Navidad, los meses y los ciegos, lo verán. Por San Esteban seis minutos más van. En los Inocentes ocho más y no mienten. Para los Reyes lo conocen los bueyes. El 10 de enero San Nicanor avanzan a paso de ratón. Por San Antón, el 17 de enero, media hora más largos los días son. Por San Sebastián, una hora mortal, que son 33 minutos en total. Por Santo Tomás de Aquino, 38 minutos más con tino. Y ya para San Blas, una hora más. Por Santa Eulalia, hora y media más de día. Y por fin, para San Matías, se iguala la noche con el día".