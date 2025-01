Soria se prepara para el coche eléctrico con seis puntos de recarga

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La capital quiere subirse ya al carro del coche eléctrico y para ello prevé la instalación de seis nuevos puntos de recarga de carácter público. El Ayuntamiento ya trabaja en el pliego de condiciones para licitar el contrato con la intención de que pueda lanzarse ya en este mes de enero de modo que en verano puedan estar listas las instalaciones que permitirán a los vehículos eléctricos el repostaje.

Según indicó la concejala delegada de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Obras y Servicios, Ana Alegre, algunas ubicaciones ya están decididas, como el futuro aparcamiento subterráneo de la calle Doctrina, ahora en obras, así como las traseras del Palacio de la Audiencia, un proyecto que todavía está en pañales pero el Consistorio confía en poder poner en marcha a corto plazo. El resto de los emplazamientos se plantean en las proximidades de lugares públicos como polideportivos, biblioteca, centro urbano..., «para que se aproveche el tiempo de la recarga», comentó Alegre.

Aunque todavía no existe valoración económica del pliego, la concejala señaló que por el momento sólo se incluirán seis puntos de recarga al objeto de hacer atractivo el contrato y no desanimar a las empresas que puedan concurrir. Quienes lo hacen suelen ser las compañías eléctricas. «El coche eléctrico es una realidad», apuntó la concejala, por lo que el Ayuntamiento quiere ir preparando a la ciudad para adaptarse a estos cambios.

El objetivo de este plan municipal son los propios sorianos que puedan recargar sus vehículos eléctricos, pero también los turistas que lleguen a Soria. «Si existe oferta en la ciudad puede conformarse como un punto de destino o de paso», y que quede incluido en los mapas de electrolineras.

La capital ya cuenta con puntos de recarga, tanto en aparcamientos de la ciudad como en los concesionarios de vehículos, de carácter privado, así como en algunos hoteles y empresas y en el Hospital Santa Bárbara y el Campus Universitario Duques de Soria, según la información de Electromaps.

Al menos uno de esos puntos públicos que planea el Ayuntamiento será de carga rápida, una petición de la Asociación de Talleres de Reparación y Concesionarios de Soria, con quien el Consistorio se ha reunido en varias ocasiones para abordar este plan. «Se trata de escuchar a los que saben del tema», reconoció Alegre.

Y lo que dicen los expertos es que el coche eléctrico está aquí para quedarse, aunque su presencia todavía no es muy destacada. El presidente de la Asociación de Talleres de Reparación y Concesionarios de Soria, Julián Untoria, afirma que las ventas de los coches eléctricos avanzan «muy despacio», apenas un 6% del total en la provincia. El principal handicap es el precio, «todavía son caros», pero a ello se une la falta de cargadores en la red de carreteras, además de la propia mentalidad de los conductores: «Aún no estamos concienciados».

Por el momento, resultan más atractivas otras alternativas como los híbridos enchufables o el distintivo ambiental para ciudades con zonas de bajas emisiones.

«El problema no es cuántos kilómetros puedas hacer sino cómo y dónde hacer la recarga», señaló Untoria. Por eso valoró que el Ayuntamiento de Soria esté elaborando un plan para la instalación de cargadores, y sobre todo que haya contado con la asociación para ver las necesidades, «y se basen en nuestra experiencia», matizó.

En lo que se refiere a las ventas de los vehículos de ocasión, se ha registrado un aumento. Hasta noviembre del año 2024 fueron 3.686 turismos vendidos, un 7,6% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. También hay incremento en furgonetas de segunda mano, un total de 690 unidades hasta el mes de noviembre, lo que en términos interanuales supone un 2,1% más, según la información facilitada por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos, Ancove. En lo concerniente a los datos mensuales, en noviembre se vendieron en Soria 286 turismos de ocasión, un 20,6% menos que la mensualidad anterior, y 66 furgonetas, un 12% por debajo.

Por otro lado, la longevidad de los vehículos en la provincia es una realidad consolidada. El parque móvil de Soria está envejecido pero bien mantenido, como indica el presidente de la Asociación de Talleres de Reparación y Concesionarios de Soria. «La gente no usa tanto el coche como en las grandes ciudades, aquí opta por ir andando, y la no utilización hace que esté envejecido pero bien conservado. Mientras en Madrid se hacen 15.000 kilómetros, aquí son 2.000. Por lo que se plantean cambiar a un coche más moderno es sobre todo por temas de seguridad», indicó Untoria, pues «si no tiene una avería grande no compran». «La gente exprime los coches hasta el final porque la economía es la que es y los coches cuestan, aunque los fabricantes están haciendo descuentos y también los concesionarios», apuntó.

Según los datos hechos públicos por Anfac, Faconauto y Ganvam, durante todo el año pasado se matricularon en Soria 831 turismos y todo terrenos, algo menos que los 840 del ejercicio anterior. En concreto, en el mes de diciembre fueron 74, con un comportamiento mucho mejor que el año 2023 cuando fueron 56, un aumento del 32%.

El hecho de que los vehículos se aprovechen al máximo también tiene que ver con la demanda en los talleres de reparación, sobre todo relacionado con baterías que fallan, ruedas que se cuartean o combustible que se atasca, además de bujías, frenos y embragues que con el tiempo es necesario cambiar, comentó Untoria.

Por otro lado, ya no se registran tantas averías en vehículos causadas por la irrupción de animales en la calzada, aunque eso no significa que el número de siniestros haya descendido. «El conductor conoce el problema y es más prudente, y a la señalización se suma el carné por puntos que disuade de incumplir la norma», consideró el presidente de la asociación.