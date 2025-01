La Barriada denuncia el mal estado del bulevar de la calle Albacete

Publicado por José Ángel Campillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Con pocos contenidos en el orden del día, el presidente de la Asociación de Vecinos de La Barriada, Ignacio Gutiérrez acaparó el protagonismo del pleno en la sesión pública, aquella en la que los vecinos pueden tomar la palabra para dirigir sus ruegos, quejas o preguntas al alcalde. Gutiérrez es de los pocos que suele acudir como público de la asamblea, aunque hacía tiempo que no se le veía y menos dirigirse al regidor. Su presencia se debía al malestar de los vecinos en una serie de cuestiones, empezando por el estado del bulevar de la calle Albacete. Esta vía, con dos tramos bien diferenciados, motivó otra queja de la lista que llevaba el presidente.

Las baldosas levantadas y la mala situación de los alcorques centran las reclamaciones en torno al tramo bajo de la calle Albacete, entre la estación de autobuses y el centro social de La Barriada. Pasada esta instalación, desaparece la mediana para dar paso a una, en su mayor parte, anchurosa vía. El caso, es que ya cerca del polígono, hay problemas. Se trata de la acera que lleva al supermercado Dia, expuso Gutiérrez. Allí desaguan varios canalones. Cuando bajan mucho las temperaturas y hay charcos estos se convierten en «pistas de hielo», señaló el presidente.

No paró ahí el memorial de denuncias públicas, ante otros asuntos que también centran una «multitud de quejas de los vecinos». Así, el mobiliario urbano no está en La Barriada precisamente para pasar revista, «sobre todo» los bancos. Por otra parte, hay sitios donde convendría ponerlos y no los hay. En el polígono la calle K tiene una iluminación deficiente, más bien nula, «iluminación cero», de manera que se convierte en una auténtica «boca del lobo por la noche». Hay además un solar que la gente está «utilizándolo para todo», o sea, que está hecho un asco. La Barriada es zona de huertos y jardines. Su relación con los espacios verdes privados es clara. Pero sólo hay, al parecer, dos contenedores de poda. La petición al Ayuntamiento es que se dispongan más recipientes.

Como se ve, Gutiérrez es fiel mensajero de lo que le trasladan los vecinos y no duda en interpelar al alcalde en el pleno sobre unos temas de gestión ordinaria a los que no puede responder en el momento a todos. Pero lo que a Carlos Martínez le puso los pelos de punta fue la denuncia de que el plan especial de La Barriada está siendo pasado por alto. «Ni color ni las fachadas se están respetando», explicó el presidente en relación al documento que establece unas normas urbanísticas mínimas para mantener la apariencia tradicional de la zona. «Reforzaremos la vigilancia» y se dará «cumplida respuesta» si se han producido infracciones, si hay edificaciones que a partir de la entrada en vigor de la norma no respetan las condiciones de la licencia.

Sobre el solar, hay una notificación previa a la ejecución subsidiaria. Su fin, que el propietario ponga un vallado o, si no, lo colocará el Ayuntamiento y le pasará la factura. En cuanto al bulevar de Albacete, se trabaja en un proyecto de mejora, con la mira puesta en ejecutarlo para finales de año. Mientras, habrá que conformarse con acciones de «parcheo».