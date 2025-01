El PP de Soria no pide que Martínez Mínguez deje ya la Alcaldía pero pronostica que no acabará la legislatura

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El PP de Soria no pide que el regidor de la capital soriana, Carlos Martínez Mínguez, deje la Alcaldía tras acceder esta semana a la Secretaría General del PSOE de Castilla y León, pero sí pronostica que no acabará la legislatura en el sillón municipal.

De esta opinión es la portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, quien ha valorado este viernes lo que para su partido supone la escalada del alcalde soriano dentro del PSOE regional: "Se confirma lo que muchos sorianos sospechábamos, que Carlos Martínez antepone los intereses del partido a los de la ciudad", ha señalado.

"De momento no deja el cargo de alcalde pero deja claro que su interés está en Valladolid", ha puntualizado. Izquierdo ha calificado la gestión del regidor soriano como de una "inacción preocupante" en la ciudad. "Su mente está en Valladolid, cuadrando el calendario o pensando en su nuevo cometido".

La líder del PP en el Ayuntamiento estima que Carlos Martínez "no va a acabar la legislatura como alcalde Soria" y calificado sus acciones y las de su equipo de "despropósitos".

En este punto, ha enumerado aspectos como la polémica de la quinta planta, el plan de igualdad, las infracciones laborales en obras municipales, la subida de impuestos, el dinero del San Andrés donde "han echado mano a la caja", reliquidaciones de IVA o unos servicios sociales "descontrolados en los que se tiene que devolver un dinero que no se ejecuta".

Para Izquierdo se resume en "una gestión negligente" y en el "abandono tras abandono y ahora el alcalde se centra en su tarea política". "Si este caos lo lleva a la Junta, Mañueco puede estar tranquilo, no tiene competencia". También ha señalado que "Soria necesita líderes que se queden".

En el turno de preguntas, la concejal ha recordado que caso de que Carlos Martínez concurra a las elecciones regionales para el cargo de procurador, "es incompatible con ser alcalde", y ha recordado la normativa regional al respecto en el capítulo III de incompatibilidades, esto es, además de los comprendidos en el artículo 155.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, la condición de alcalde o concejal de municipios con población superior a los 20.000 habitantes", como es el caso de Martínez Mínguez. "Lo lógico es que se produzca esta circunstancia", ha reseñado Izquierdo.

Además, ha convenido que si las elecciones en la Junta son en el año 2026 (si antes no se produce un adelanto electoral) y en el 2027 son las municipales "no acabará la legislatura en el momento en que sea procurador".

Sobre si el alcalde debería dejar ya el cargo, Izquierdo ha señalado que "es una decisión de Carlos Martínez y de su partido" pero "ha jugado con los sorianos y estas decisiones no se toman de la noche a la mañana. En cualquier caso, es un tema que les compete a ellos y el PP debe tomar sus decisiones".

Sobre si ella se veía como candidata a alcaldesa en las próximas elecciones con el PP, Izquierdo ha señalado que se trata de "un proyecto que debe tener su continuidad en 2027" aunque "aquí vamos partido a partido. Hace 2 años y medio me presenté. ¿Que cómo me veo en 4 años? Me gustaría ser alcaldesa aunque esto depende del partido y yo estoy a lo que haga falta. Es un proyecto serio y de compromiso con los sorianos".

Sobre si la ausencia de una candidatura de Carlos Martínez Mínguez a la Alcaldía de Soria sería una oportunidad para el PP, la edil ha explicado que "si piensas que si no está Carlos ya está todo ganado cometeríamos un gran error, porque no hay nada hecho. El objetivo es gobernar en 2027".