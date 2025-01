La gripe irrumpe con fuerza en la provincia y se triplica su incidencia con la A como preeminente

Publicado por Irene Llorente Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La gripe ha irrumpido con fuerza en Soria tras las Navidades y con la llegada del frío y la provincia registra 219 casos por cada 100.000 habitantes, el triple de la primera semana de enero, según indicó a este periódico la jefa del Servicio Territorial de Sanidad en Soria, Elena del Vado, a partir de los datos de la Red Centinela. Sobre todo gripe del tipo A y con especial incidencia en niños y adultos jóvenes.

Unas cifras que considera normales para estas fechas del invierno, cuando empiezan a proliferar las infecciones respiratorias. Y por la curva de crecimiento con respecto al cribado anterior, con 76 casos por 100.000 habitantes y con incidencia en los mayores de 65 años, Del Vado cree que el pico llegará en unas semanas, dado que en estos momentos la situación es «moderada». Por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes ya se considera incidencia alta. Lo que sí que son «residuales» son los positivos por coronavirus, tres casos por cada 100.000 habitantes.

La jefa del Servicio Territorial de Sanidad en Soria constató que el 50% de los registros que se realizaron en la última semana en la Red Centinela dieron positivo en gripe, sobre todo del tipo A, que es la que más síntomas provoca, pero también la B, y estaba afectando principalmente a la población infantil y a adultos jóvenes.

«En estas fechas suele ser habitual las infecciones respiratorias, porque es cuando empiezan a registrarse más casos», indicó Del Vado, quien recomendó a la población a tomar medidas preventivas, como ventilar las zonas cerradas o lavarse las manos e incluso usar mascarillas en sitios donde hay más gente.

Recordó que en caso de síntomas se debe acudir al centro de salud para seguir las pautas sanitarias, y no a urgencias del hospital, salvo aquellos pacientes de enfermedades cardiorespiratioras, para evitar que se colapsen. «Por supuesto no tomar antibióticos porque no funcionan contra los virus».

Puso de manifiesto que con el serotipado que realiza semanalmente la Red Centinela se comprueba también la cobertura que tienen las vacunas, ya que todos los años cambia la composición en función de las incidencias que se van registrando. «Todavía está abierto el periodo de vacunación», de modo que se puede solicitar cita previa llamando a los números de teléfonos de los respectivos centros de salud.

Así, hasta la fecha se han registrado 26.251 dosis, lo que supone que el 29,1% de la población está vacunada, según explicó Del Vado. El 73,6% de los mayores de 65 años están vacunados, y también el 64,5% de los mayores de 60. Además, el 42,4% de los menores de cinco años han recibido su vacuna, mientras que los menores de 60 años son la franja de población que menos se ha vacunado, un 11,5%.

Cabe recordar que la Red Centinela es un programa orientado a la vigilancia en salud pública y la investigación epidemiológica, ya que requiere para su funcionamiento la colaboración voluntaria y activa de profesionales sanitarios de Castilla y León. Cuenta en Soria con alrededor de 25 voluntarios, entre médicos, pediatras, enfermeros y técnicos sanitarios, que estudian y conocen problemas específicos de salud y de sus determinantes, dan soporte a los sistemas de alerta de procesos bajo vigilancia sanitaria, e investigan el proceso clínico asistencial, la adherencia a los programas de prevención y control de enfermedades y sus factores de riesgo, además de evaluar las medidas preventivas, diagnósticas, terapéuticas u otras formas de intervención sanitaria en la población. Un sistema que en toda la Comunidad implica a unos 300 profesionales del ramo.

Además, el Complejo Hospitalario de Soria se encuentra al 75% de su ocupación, cuatro puntos por encima de la media de la red de centros públicos de Castilla y León, al 71,58%, según los datos que hizo públicos ayer el Sacyl. Es el tercero más saturado, por detrás del Río Hortega de Valladolid y el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, con niveles del 85,42% y 76,73%, respectivamente.

El director médico de Atención Primaria, José Martínez, reconoció que los centros de salud de la provincia están sufriendo el incremento de casos con más presión asistencial, tanto en consultas como en urgencias, lo que conlleva una sobrecarga de trabajo en los profesionales sanitarios, si bien aseguró que «es lo propio de esta época de virus respiratorios».

Indicó que en Urgencias de La Milagrosa se está atendiendo a una media de 158 pacientes al día, muy por encima de una época de relativa calma, cuando se atienden a unas 110 personas. «En el resto de la provincia la presión es menor».