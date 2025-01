El 'Amazon' soriano está abocado a desaparecer tras casi 5 años

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La plataforma por internet Compra en Soria ha entrado en un callejón con pocas salidas. Nació hace cerca de cinco años con mucha fuerza a iniciativa de la Federación de Comercio de Soria, FecSoria, cuando el confinamiento y la pandemia de covid obligaron a intensificar las ventas a distancia. Normalizada ya la situación, las únicas ventas que sobreviven de este Amazon soriano son las del sector de alimentación, principalmente las de productos autóctonos, mientras el interés por el resto de comercios ha ido descendiendo de forma evidente. Ha sido un proceso paulatino pero ya ha dejado constancia de su devenir.

El futuro de Compra en Soria pasa por dos alternativas, o su cierre definitivo, o que sea el sector agroalimentario el que se responsabilice de ella, asumiendo gestión y por lo tanto gastos.

La esperanza de FecSoria para salvar la plataforma que tantas alegrías dio en sus inicios se frustró a finales del año pasado cuando la petición realizada a la Diputación de Soria de que se hiciera cargo de ella cayó en saco roto. Era la salida perfecta para que la institución provincial pudiera concentrar la promoción y fomentar la venta de productos locales, entendían desde FecSoria, pero no salió como deseaban desde la Federación de Comercio.

«Es una pena, pero hasta aquí hemos llegado. A ver si desde el sector alimentario quieren asumirla y si no se cerrará», expuso el presidente de FecSoria, Adolfo Sainz, quien lamentó que este proyecto de venta on line tenga que acabar así. «Cuando surgió, todos los comercios de FecSoria apoyamos la plataforma, y funcionó muy bien, pero ahora se ha limitado a las ventas de productos de alimentación. Yo hace un año que no vendo nada», puso como ejemplo de que otros productos, en su caso el textil, no tienen respuesta en Compra en Soria.

Lo que más se vende, casi de forma exclusiva, son los productos alimentarios que clientes de fuera de la provincia no encuentran en sus lugares de origen. No hace falta imaginar mucho para conocer las preferencias de los usuarios de la plataforma que en su página de inicio presenta dulces, productos típicos –todos de comer– o artesanía soriana, como los adornos de acebo.

Sainz señaló que la decisión sobre el cierre o no de Compra en Soria se pondrá sobre la mesa ya en la reunión de la Federación de Comercio, prevista para febrero. «Si alguien de la alimentación decide quedársela o no, porque son ellos los que trabajan con la plataforma y deben valorar lo que les reporta», resumió sobre una propuesta que ya conocen desde el sector agroalimentario.

El presidente de FecSoria reconoció que la negativa de la Diputación de Soria a asumir la gestión, y por tanto el peso de la plataforma, ha sido algo determinante. Se había buscado esta alternativa para darle continuidad como escaparate de productos y apoyo al comercio pero no cuajó la idea. «Creíamos que sería interesante para mantener el comercio, pero la Diputación no lo ve», concluyó.

«Funcionó muy bien en su momento, pero hasta aquí, la Federación tiene que tomar una decisión», matizó Sainz, porque supone un coste añadido a comercios que, por el tipo de producto, no ven ningún beneficio. Los últimos datos hechos públicos por FecSoria, a falta de cerrar el ejercicio 2024, indican que hasta julio del año pasado, cuando cumplía cuatro de existencia, había vendido más de 12.500 productos por valor de 145.500 euros. Hasta el junio se habían registrado 102 pedidos de 439 productos y un precio en mercado de 4.872 euros. El 93,2% de los pedidos llegan desde fuera de la provincia, por todo el territorio nacional.

«El comercio electrónico es complicado cuando tienes que competir con las grandes plataformas, es una lucha muy desigual, por muy buena que sea tu página web, la suya será mejor», resumió Sainz.