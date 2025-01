El número de donaciones de sangre y plasma en Soria cae un 2,27% el último año

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Tras la época «crítica de final de diciembre y primeros de enero, la situación de los niveles de sangre de los diferentes grupos se ha estabilizado aunque tenemos en amarillo los tipos A+, A- y 0+», tal y como ha explicado el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria, Pedro Rodríguez, animando a los sorianos a donar. Y es que, asegura, aunque levemente, los últimos números anuales han experimentado un leve descenso. No en vano, durante 2024 se registraron un total de 4.684 donaciones frente a las 4.793 donaciones de 2023 lo que representa una bajada del 2,27%.

«Queremos dar un giro de 180º grados a este comportamiento y llegar a las 5.000 ó 5.100 donaciones anuales», explica Rodríguez. Unas cifras que Soria ha conseguido algún año pero que ahora parecen algo lejanas. Por ello, desde la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria se trabaja en la puesta en marcha de campañas, actividades e iniciativas que movilicen a los donantes y también a los que quieren donar por primera vez. Todo por «conseguir la meta de llegar a las 5.000 donaciones anuales, que son las cifras en las que se debe mover Soria», asegura.

Una de las debilidades que observa Rodríguez es que «a la gente le cuesta acudir al punto fijo de donación que se encuentra en el Centro de Ciencias de la Salud, en la zona de Santa Clara». Y, de momento, en este espacio permanecerá durante los próximos meses ya que «hasta dentro de 10 ó 12 meses no podremos regresar al hospital Santa Bárbara, una vez concluyan las obras».

El presidente de la Hermandad de Soria es tajante: «La sangre no se puede fabricar artificialmente, la única manera de obtenerla es mediante la donación altruista. La sangre ni se vende ni se compra. Cualquiera de nosotros puede necesitarla un día ya que es necesaria en muchos casos como cirugía, trasplantes, urgencias, enfermedades de la sangre como la leucemia, diálisis...».

Hay que cumplir ciertos requisitos a la hora de donar sangre: «Hay que tener buena salud y tener ganas de ser solidario. También más de 18 años y menos de 65 años. Pesar más de 50 kilos y no padecer determinadas enfermedades», enumera Rodríguez. Tras rellenar un cuestionario y realizar una breve entrevista con el médico, «te toman el pulso y la presión sanguínea y te sacan una gota de sangre con la que se valora el nivel de la hemoglobina, para descartar una posible anemia», indica. «Después una enfermera o un enfermero especializado te extrae 450 mililitros de sangre. Todo el material es estéril y de un único uso, por lo que no representa ningún riesgo».

La sangre donada «se analiza para comprobar que no tiene enfermedades como hepatitis, sífilis, sida... y que por tanto no representa ningún riesgo para el receptor y se determina el grupo sanguíneo (A, B ó 0) y el Rh (+, -)». Después, «se separan los componentes (glóbulos rojos, plaquetas, plasma, etc.) y se envía un informe confidencial al donante con el resultado del análisis realizado a su sangre. Por último, se almacenan los productos obtenidos para ser utilizados».

Hay que tener en cuenta que si eres hombre no puedes donar más de 4 veces al año y si eres mujer, no puedes hacerlo más de 3 veces al año. Además, deben pasar dos meses entre cada donación de sangre. Para la donación de plasma, los tiempos son más reducidos «ya que se puede donar cada 20 días», subraya Rodríguez que indica que «hay que solicitar cita previa ya que únicamente contamos con una máquina y se tarda entre 45 minutos y una hora en cada sesión». Y es que, continúa el presidente de la Hermandad de Donantes de Soria, «es una máquina tipo diálisis. Te conectan y te sacan la sangre, la máquina separa el plasma y te retornan el resto (hematíes y plaquetas). Tardas más tiempo pero es más suave para el cuerpo».

En el caso del plasma, «durante 2024 se realizaron 496 donaciones, exactamente el mismo número que durante 2023», apunta Rodríguez destacado que Soria está por encima de capitales de provincia «como Ávila, Palencia, Zamora o Segovia y lejos, evidentemente, de otras como Valladolid, Burgos, Salamanca o León».

En opinión de Rodríguez «lo más difícil es donar una vez. La persona que dona una vez, que es lo que más cuesta, ese primer gesto, suele seguir donando ya que es una experiencia sencilla y sin ningún tipo de problema».

Por todo ello, desde la Hermandad de Donantes de Sangre siguen trabajando para poner en marcha campañas atractivas que consigan atraer a futuros donantes. El autobús viaja el jueves 30 de enero a Medinaceli y Santa María de Huerta y va rotando por los pueblos y la capital en función de las necesidades detectadas. Mientras el próximo viernes, 24 de enero se instalará en Copiso (en la Avenida de Valladolid) entre las 8.30 y las 14.15 horas. Además, el jueves 23 de enero en la sala de formación del hospital Santa Bárbara (entrada por la calle Doctor Flemming) también se procederá a atender a las personas que quieran donar sangre entre las 8.45 y las 14.15 horas.