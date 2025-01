David Almazán: «Quería dar visibilidad al problema de la despoblación»

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El fotógrafo David Almazán presenta su proyecto ‘234’. Una galería de imágenes «que buscan dar visibilidad al problema de la despoblación», indica. A pesar de vivir en Barcelona «mi padre es de un pueblo de Teruel y la despoblación es un tema que siempre me ha interesado y me ha despertado curiosidad». Por ello, centró su proyecto en la carretera nacional 234 que va de Burgos a Sagunto (Valencia) enmarcándolo, en concreto, en los pueblos que esta vía atraviesa entre Soria y Teruel. «La despoblación en el mundo rural siempre me ha generado inquietud por lo que durante un año realicé varios viajes a diferentes pueblos de Soria y Teruel para captar las imágenes que forman parte de este trabajo».

Tal y como apunta Almazán, «el éxodo masivo que empezó entre los años 50 y 60 en España llevó a miles de personas a dejar el pueblo que les vio nacer para buscar nuevas oportunidades en las grandes ciudades. Este hecho marcó el punto del declive demográfico regional y propició la amenaza de la despoblación que aún sigue activa, de tal manera que el 85% de la población de España vive en menos del 20% del territorio». Así, los territorios con menos densidad de población «se concentran en la Serranía Celtibérica, atravesada por la Nacional 234, que va desde Burgos a Sagunto». Viajando por esta zona «me he encontrado, calles vacías, persianas bajadas, letreros de ‘se vende’, una parte de España en la que parece que nunca pasa nada. Todo esto lo he querido captar a través de los espacios, de la figura y el entorno, del retrato y la luz, una atmósfera en la que nos lleva a una melancolía de soledad y abandono».

El autor apunta que, a la hora de abordar su trabajo, «nunca quise que los habitantes de los pueblos que visité me vieran como un intruso por lo que siempre llegué con un contacto previo. Me puse en contacto con las plataformas Soria Ya y Teruel Existe que me ayudaron en estas visitas. No quise que fuera algo intrusivo». De esta forma, en sus viajes, «podía estar uno o dos días sin captar ninguna fotografía, únicamente conociendo a la gente y explicándoles mi trabajo. Quería captar una mirada más personal con una determinada luz, casi siempre impregnada de un halo de nostalgia o melancolía».

Su trabajo pretende ser «un homenaje a una identidad, a la importancia de ser y pertenecer a una tierra documentando un territorio que se resiste a caer en una soledad y en una desaparición inminente. Un trayecto con abundante pasado y escaso presente».

Este proyecto «combina retratos, paisajes y escenas cotidianas que buscan capturar la esencia de las comunidades afectadas por la despoblación, poniendo en valor su historia, cultura y resiliencia. Y pretende no solo documentar una realidad, sino también sensibilizar sobre un fenómeno que está transformando el tejido social y económico de estas regiones».

Vínculo con lo rural

Al final apunta que este trabajo «es muy personal por el vínculo que yo mismo tengo con el mundo rural. A pesar de que mi padre emigró a Barcelona en los años 50, sigo viajando al pueblo de Teruel en el que nació», asegura el autor del trabajo bautizado como ‘234’ destacando que «hay jóvenes que apuestan por el mundo rural y la vida y el trabajo en los pueblos y que no cuentan con la inquietud por irse a vivir a una ciudad más grande».

Almazán indica que centra sus trabajos fotográficos «en lo documental y social, veo la fotografía como una herramienta muy potente para contar historias, imágenes que guardan dentro de sí una historia real o ficticia».