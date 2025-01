Hacienda y el campo de Soria: Asaja reclama al Gobierno reducir los módulos fiscales por el mal tiempo

Publicado por P. Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, Asaja, de Soria reclama al Gobierno ciertos cambios de cara a la declaración de la renta que los agricultores deben presentar ante Hacienda. Esta organización profesional agraria, opa, solicita al Ministerio de Agricultura la reducción de los módulos fiscales por el mal tiempo, en concreto por incidencias climatológicas y por situaciones adversas del mercado.

La asociación recuerda "la complicada situación que han atravesado nuestras explotaciones en la campaña pasada en sectores como la viña con extraordinarios daños de heladas y la grave afección de la EHE, en vacuno especialmente", según el comunicado que remitido al subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre.

Asaja alude asimismo a la sequía en zonas como Ágreda o la situación de precios deprimidos en el cereal que venimos denunciando, además de incidencias como pedriscos, o las últimas por viento y lluvia persistente que causaron graves problemas en la recolección del girasol, entre otras.

"Por las particularidades del sistema de tributación de la mayoría de agricultores y ganaderos, de no corregirse este módulo, estarían obligados a tributar por unas producciones, y por un valor, que no obtuvieron, por lo que la petición de reducir los módulos no solamente es de justicia sino necesaria", a juicio de los profesionales del campo en Soria.

El régimen de estimación objetiva, de módulos, es el elegido mayoritariamente en la provincia y el conjunto de España.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está elaborando en estas fechas el informe para, en su caso, la rebaja de los módulos fiscales de 2024. Aunque la petición de Asaja Soria es de tipo general para toda la provincia, a medida que vaya avanzando ese informe y puesto que la reducción de los módulos suele realizarse por parte del Ministerio de Hacienda por términos municipales, la opa recuerda que los ayuntamientos también pueden promover o interesarse por la situación particular y concreta de sus términos municipales dirigiéndose a la Subdelegación.

En este sentido, confía en que estas peticiones se tengan en cuenta en la posterior modificación de la Orden de módulos antes de la declaración de la Renta y se ha ofrecido a colaborar con la Subdelegación del Gobierno.

Por último, Asaja recuerda que recientemente consiguió que no se incluya la compensación del IVA en el cómputo de ingresos totales para los agricultores que tributan en este sistema para poder acogerse a este régimen. En la misiva, también ha agradecido al subdelegado la trayectoria de consecución de las rebajas de los módulos en estos años anteriores en nuestra provincia por situaciones adversas de mercado u otras incidencias climáticas.