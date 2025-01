Los sindicatos dan plantón en la negociación de las Ofertas de Empleo

Publicado por José Ángel Campillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Estaba prevista para el jueves pasado una reunión de la mesa negociadora entre el Consistorio y los sindicatos para abordar los calendarios laborales de varios departamentos y las bases generales de la Oferta de Empleo Público correspondiente a los años 2023 y 2024, que abarca a 19 puestos. Sin embargo, como la representación de los trabajadores anunció que no iba a participar, el encuentro se desconvocó. El concejal de Personal, Eder García, sí explicó estas cuestiones ayer en la Comisión informativa del área y confió ante los medios que es posible combinar la pretensión de los sindicatos de negociar el reglamento interno de la propia mesa con los avances en las cuestiones que el jueves quedaron en suspenso. Ambos temas pueden llevarse a cabo «en paralelo», indicó el concejal.

La decisión de la parte social de condicionar la aprobación de un reglamento al debate sobre las bases hizo que el responsable municipal considerase que «es necesario hacerlo con inmediatez y de forma paralela para evitar que una cosa hipoteque la otra como ha ocurrido este jueves teniendo que aplazar la reunión ya convocada. Por ello, ya hemos puesto fecha a una nueva mesa para el martes». Se trata sobre todo de sacar 19 plazas en total que reforzarán distintos servicios.

Respecto a las bases generales, normas marco de las que ‘cuelgan’ luego las bases específicas, algunas ya redactadas, el concejal recordó que son necesarias para avanzar en los procesos selectivos. Teniendo en cuenta esta premura, Eder García añadió que «tenemos toda la disposición y voluntad para negociar el reglamento de la mesa, pero sin entretenernos ni distraernos con lo formal y entrando al fondo de los asuntos. Ofrecí a los sindicatos acometerlo con una monográfica sin desconvocar la mesa de ayer pero no fue posible. Habrá, por lo tanto, una mesa de negociación sobre el reglamento el martes, pero no nos vamos a dilatar de forma innecesaria. Negociaremos sobre fórmulas de convocatoria, formas de participación, actas... pero no entraremos en cuestiones menores».

Por otro lado, García informó sobre los procesos selectivos ya convocados, como el del día 5 de febrero con el primer examen para la plaza de oficial de espacio escénico. «Es importante ya que, además, podremos generar una bolsa que nos va a permitir incluso desdoblar ya el equipo de la Audiencia a través de esa bolsa con una interinidad y mejorar sustancialmente, en poco tiempo, la situación de los trabajadores de la Audiencia con otro equipo apoyando ante la gran cantidad de actividad cultural», explicó. También se llevarán a cabo los exámenes de albañil, el día 18, y conductor, el día 20.