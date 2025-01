El cartel de las fiestas de San Juan 2025 no podrá realizarse por inteligencia artificial

Publicado por José Ángel Campillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El concurso del cartel de San Juan se pone al día, de manera que todo sea lo más personal y creativo posible. Si alguien pensaba que iba a poder cubrir su falta de habilidad gráfica o imaginación con la tecnología, se llevará un chasco. Hará falta algo más que introducir una mera orden y darle al botón para optar a que la obra sea la anunciadora de las fiestas. Las bases vetan para el premio a aquellas piezas en las que la inteligencia artificial haya sido la creadora única. El concurso ya está en marcha y asume esta condición, que se añade a la contraria a los plagios, para impedir la picaresca de quienes pretenden aprovecharse de un trabajo que no aporte una huella propia.

La inteligencia artificial no está prohibida del todo entre las técnicas. Pero hay que ser honesto, decir en qué medida se ha utilizado y, sobre todo, que esta medida no sea completa, que la herramienta no haya hecho toda la obra.

«Se permite la participación de carteles elaborados con técnicas de IA, siempre que se informe detalladamente sobre el nivel de intervención de dicha tecnología en la realización del cartel», señalan las bases, que establecen que «no podrán ser galardonadas aquellas obras creadas íntegra y exclusivamente por inteligencia artificial generativa».

Los interesados en participar en el concurso tienen hasta el 26 de marzo para presentar sus creaciones. Hasta la medianoche pueden realizarse las aportaciones a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

«Los trabajos que se presenten a concurso habrán de ser originales e inéditos. Además, no habrán sido presentados en otros concursos y, en cualquier caso, no supondrán en todo o en parte (por mínima que esta sea) copia de obras propias publicadas en cualquier soporte, tiempo y medio de comunicación (incluidas las redes sociales) o plagio de las de otros artistas». El plagio es desde hace tiempo una de las preocupaciones para que no haya polémicas sobre las obras que pasan a la votación popular o ganan el concurso. Así que la convocatoria tiene que precisar a qué se refiere. Considera plagio a «la copia en lo sustancial de obra ajena, dándola como propia, e incluso copiar trozos o ideas de un original ajeno, cuya igualdad o similitud sea notoria, estén o no sujetos a derechos de autor, así como con independencia de la posible denuncia, o renuncia a ella, por parte del/la autor/a presuntamente plagiado/a».

Por lo demás, los autores pueden elegir libremente el tema y la técnica de composición, cuidando, eso sí de no «dañar o menoscabar la sensibilidad de los vecinos del Común». La participación será sólo por vía telemática, en la sede electrónica (soria.sedelectronica.es), donde se habilitará un trámite específico y se podrá adjuntar el archivo digital. Y es que sólo se admitirá esta fórmula, con formato JPG.

«La imagen deberá mostrar el cartel en formato vertical 500 mm de ancho por 700 mm de alto» y una resolución de «72 pixeles/pulgada». Al peso máximo de 2MB se une la necesidad de incluir dos inscripciones obligatorias: ‘Fiestas de San Juan’ y ‘Soria, del 25 al 30 de Junio de 2025’. El autor rellenará un formulario donde hará constar el nombre y apellidos, DNI/NIE, correo electrónico, dirección y lema del cartel.

Para ganar el premio de 2.000 euros y el honor de que la obra figure en escaparates y folletos, se habilita un doble mecanismo de selección. Por una parte, un jurado técnico nombrado por el Ayuntamiento realizará una selección previa con un máximo de diez carteles finalistas. A continuación se abrirá un periodo de votación popular. Los autores no podrán postularse ni solicitar el voto ni desvelar datos de su obra.