El concurso Mi verano en Soria 2024 ya tiene ganadores

‘Trampolín original y voltereta genial’. Un árbol, el Duero y la «actitud inaudita» de un chaval a la hora de lanzarse al río. Falta algo: una cámara de fotos y los ojos de Vicente B. Díez Hernández a la hora de inmortalizar el momento. Lo hizo y a la perfección, según el jurado que le ha concedido el primer premio del concurso ‘Mi verano en Soria’ 2024, convocado por Heraldo Diario de Soria. Vecino de El Burgo de Osma, este periodista jubilado tomó la fotografía el 27 de julio en un paraje de San Esteban de Gormaz, en una de sus frecuentes salidas a los pueblos.

«Me llamó mucho la atención del muchacho y pedí permiso al padre, que me dejó encantado», comenta el premiado, que atribuye a su profesión su gusto por la fotografía. «Trabajé de redactor jefe en El Caso y me ha quedado la reminiscencia de escribir y la foto. Era fotorreportero». La evocación de la que habla se adivina también en su gusto por Facebook, donde cuelga numerosas fotografías acompañadas en ocasiones de texto, «normalmente poemas». Tiene más de 3.000 seguidores, nos cuenta. «Fotografío todo lo que veo y tiene interés», apunta a la hora de explicar sus gustos de enfoque, no necesariamente naturaleza, ni humanidad.

De momento, Vicente no ha pensado a qué destinará el premio de 1.000 euros en metálico que le han correspondido por la foto ganadora, hecha con una Canon, al igual que la otra imagen que presentó al concurso, con su perro Chumas y el Castillo de Gormaz de fondo como protagonistas.

Luna llena del 18 de agosto de 2024 sobre la fortaleza de Gormaz. Segundo premioJESÚS PAJARES

El segundo premio del certamen ha sido para Jesús Pajares Vales, de Madrid y vecino de San Sebastián de los Reyes, de 74 años, con la imagen Luna llena del 18 de agosto de 2024 sobre la fortaleza de Gormaz. Jesús fue, en toda regla, a buscar la foto. Este arquitecto de profesión, ya jubilado, suele salir a hacer fotos de la luna «ex profeso» con un grupo de amigos. Y es lo que estaba haciendo en la provincia aquel día.

La decisión de presentarse al certamen del periódico se debe al azar: «Hice el viaje con los amigos y con mi mujer y buscando alguna ruta, algo sobre el románico, encontré la convocatoria del concurso», cuenta Jesús, que de ocasiones anteriores ya conocía Gormaz; también Calatañazor y el Cañón del Río Lobos, así como Ólvega, ya que trabajó en la elaboración de sus normas de planeamiento.

El grupo pertenece a la Asociación Fotográfica de San Sebastián de los Reyes y son frecuentes sus salidas en grupo. No solo la luna, también los pájaros están en su punto de mira. Jesús considera que el premio «es un poco colectivo». Como autor de la foto ganadora del segundo premio se lleva 500 euros en un vale para gastar en un establecimiento comercial de Soria, al igual que el tercero y cuarto premio.

Imagen tomada en Bordecorex. Tercer premio.VÍCTOR CASADO

La imagen ganadora del tercer premio resuma «nostalgia», algo «sempiterno». Su autor es Víctor Casado Hidalgo, de 36 años, que inmortalizó su infancia: un grupo de chavales en las fiestas de un pueblo sobre un pequeño mar de espuma, mirados por una niña. El pueblo es Bordecorex, donde vive, y la pequeña, su hija Alana.

Víctor se dedica a la construcción y a la fotografía, de forma profesional. «La escena me recordó el verano de antes en los pueblos, sin móvil, sin camiseta, cuando salías de casa y volvías cuando tenías hambre Era como volver a antes», algo que acentuó con el viraje a sepia. Suele llevar la cámara siempre encima y hace fotorreportajes, al igual que su pareja. Ambos se han presentado en ocasiones anteriores al concurso.

‘Las luces del Duero’. Fotografía realizada en Salduero. Cuarto premioJESÚS CACHO

Un mar de luces junto al agua, en el puente, en las márgenes... Son ‘Las luces del Duero’, título de la fotografía ganadora del cuarto premio, dotado con 200 euros. La imagen, nocturna y con mucho poder visual, es obra de Jesús Cacho González, de 36 años y natural de Covaleda. No es ésta la primera vez que Jesús participa en el concurso del periódico, ni tampoco el único miembro de su familia que lo hace. En la primera edición ganó su hermano y él presenta obra casi todos los años. En más de una ocasión estuvo entre los 15 finalistas, pero nunca conseguido premio. La imagen muestra un Salduero nocturno en la jornada de la noche de las luces, en agosto, y está tomada con trípode y una Nikon. Dos herramientas que no suelen faltar en su mochila ni en paseos ni en viajes.

Trabajador social de profesión, Jesús Cacho es gran amante de la fotografía, especialmente de medio ambiente y naturaleza, «quizá» por la belleza del lugar en que se enclave su pueblo, Pinares. Entiende la fotografía como «un arte, una forma de plasmar lo que ves y darlo a conocer», dice. Perfeccionista y voluntario de la Desafío Urbión -donde tomó incontables imágenes-, Jesús Cacho aún no sabe a qué destinará los 200 euros del premio.

Heraldo Diario de Soria entregará los premios a los afortunados ganadores de esta cuarta edición de Mi Verano en Soria, a la que se presentaron más de 400 obras.

