El turismo rural de Soria afronta el trimestre más flojo del año con un 15% de ocupación

El sector del turismo rural soriano afronta su peor trimestre del año, con un 15% de ocupación tal y como indicó este domingo la presidenta de la Asociación de Turismo Rural de Soria (Tursoria), Beatriz Calavia, reivindicando una mayor inversión por parte de las administraciones. Y es que, aseguró, «en esta provincia hay mucho por hacer y muy poco invertido en turismo que atraiga turistas a la provincia». Por ello, destacó, «ahí deben estar los técnicos de las administraciones que trabajan por nuestro sector y ellos son los que cobran y no me cabe duda están preparados para hacer su trabajo pero ¿qué partida del presupuesto se destina a este sector?», lamentó.

Calavia evidenció que está claro «que el turismo en esta provincia es importante, eso es un hecho». También «que el turismo rural cada vez tiene más fuerza en el sector está probado». Teniendo en cuenta, además, que desde el año 2020 con su nueva Junta directiva «esta asociación se dio a conocer y mi papel como vicepresidenta y secretaria a nivel autonómico del turismo rural perteneciendo al Consejo autonómico de turismo permanente; sin lugar a dudas nos da visualización en Castilla y León».

Y es que no hay que olvidar que la comunidad está conformada «por nueve provincias muy potentes y en la que Soria tiene su lugar para tomar decisiones a través mío». En este sentido, recalcó que este próximo miércoles «tenemos reunión y se decidirá por ejemplo, si la fiesta de La Barrosa en Abejar debe ser considerada una Fiesta de interés turístico en la Comunidad de Castilla y León». Y, ante este escenario, ¿quién crees que defenderá con uñas y dientes que por supuesto nuestra provincia tiene experiencias y valores que deben ser tenidos en cuenta en esta Comunidad?», evidenció.

Mientras tanto, el sector afronta su peor trimestre del año en cuanto a reservas. Según aseguró Calavia, «el mes de enero para el turismo rural de la provincia de Soria es el mes de menor ocupación. Muchos alojamientos rurales lo aprovechamos para poner a punto nuestros alojamientos, coger unos días de vacaciones y algunos otros, incluso, cierran desde Año Nuevo hasta Semana Santa».

Para Carnaval, continuó la presidenta de Tursoria, «no tenemos unos datos significativos en nuestro calendario. Los chicos se disfrazan en sus lugares de origen y aunque puedan tener algún día sin colegio no hay festivo por este hecho en ninguna comunidad de España. Es un fin de semana normal en el turismo de la provincia. Los carnavales en Soria no tienen una relevancia especial como otros eventos como las Ánimas o el encendido de luces del puente de diciembre».

El comportamiento del primer trimestre del año en otras ocasiones ha sido diferente al caer los días de Semana Santa en el mes de marzo, sin embargo, este año caen en abril por lo que «al no estar Semana Santa en este primer trimestre podemos hablar de un 15% de ocupación media. El trimestre más bajo del año», apuntó Calavia.

Indudablemente, uno de los recursos que mueven el turismo rural en la provincia y que funciona como efecto llamada es la micología pero Beatriz Calavia subrayó que «las setas que van apareciendo en marzo atraen al turista pero son muy pocas las que se recogen en esa fecha. De las más conocidas los marzuelos».

En esta fecha, aseveró, «el evento más importante y significativo que atrae a mayor número de turistas es la fiesta de interés turístico regional que es ‘La cerdoexperiencia de El Burgo de Osma’. Una fiesta que en estos meses tan bajos hacen que el turista aproveche a comer en El Virrey Palafox el menú de la matanza y recorra nuestros pueblos y pernocte en nuestros alojamientos rurales. La experiencia de la matanza también se vive en nuestros pueblos como Arcos de Jalón, Navaleno y otros que crean esa experiencia tan arraigada en nuestra provincia haciendo partícipe a los habitantes de nuestros pueblos que tanto gustan de compartir con los turistas que recibimos enseñando sus tradiciones».

Por último, y sobre la Asociación de Turismo Rural de Soria, Calavia explicó que «los socios de Tursoria cambian anualmente» pero los datos de 2024 registrados en la Consejería de Turismo de Castilla y León recogen un total de 4.100 camas dentro de este sector en la provincia. «En la asociación aproximadamente la mitad», apuntó «contando que hay alojamientos que no están trabajando ni dados de baja en la dirección general de turismo. Los que están en la asociación son los alojamientos que están trabajando de una forma regular; aunque cierren unos meses al año», concluyó.