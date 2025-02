La incidencia de la gripe en Soria se aleja del umbral de alarma

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Con 94 casos por cada 100.000 habitantes, la gripe se ha reducido a la mitad de los casos que registró hace un mes, cuando irrumpió con fuerza en Soria tras las Navidades y con la llegada del frío. Entonces, la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León cuantificó 219 casos por cada 100.000 habitantes, el triple de la primera semana de enero, y además la cifra más alta desde finales de septiembre con el inicio de la temporada de vacunación, cuando empezaban a proliferar las infecciones respiratorias.

Lo cierto es que las muestras positivas han sido sobre todo gripe del tipo A. Y siguen siendo residuales los positivos por coronavirus, tres casos por cada 100.000 habitantes.

El último registro de la semana del 27 de enero al 2 de febrero, de 94 casos por cada 100.000 habitantes, cae por primera vez en lo que va de año de los 100 casos, dado que en el anterior cribado sumaban 143 casos, y 155 una semana antes, de modo que se confirma el descenso de la curva de esta infección respiratoria.

Así, por ahora Soria se salva del pico de la gripe, en lo que va de enero en situación «moderada», según calificó en su momento la jefa del Servicio de Sanidad, Elena del Vado, ya que no ha superado en ningún momento los 250 casos por cada 100.000 habitantes, cuando ya se considera incidencia alta.

Y es que después de las Navidades suele ser habitual las infecciones respiratorias, porque es cuando empiezan a registrarse más casos, y para evitar nuevos picos los expertos recomiendan a la población tomar medidas preventivas, como ventilar las zonas cerradas o lavarse las manos e incluso usar mascarillas en sitios donde hay más gente.

En caso de síntomas se debe acudir al centro de salud para seguir las pautas sanitarias, y no a urgencias del hospital, salvo aquellos pacientes de enfermedades cardiorespiratioras, para evitar que se colapsen. Y, por supuesto, no tomar antibióticos porque no funcionan contra los virus».

Con el serotipado que realiza semanalmente la Red Centinela se comprueba también la cobertura que tienen las vacunas, ya que todos los años cambia la composición en función de las incidencias que se van registrando. Y todavía está abierto el periodo de vacunación, de modo que se puede solicitar cita previa llamando a los números de teléfonos de los respectivos centros de salud.

Hasta la fecha se han registrado 26.638 dosis, lo que supone que casi el 30% de la población está vacunada. El 82% de los mayores de 75 años están vacunados, y también el 67% de los mayores de 65. Además, el 45,42% de los menores de cinco años han recibido su vacuna, mientras que los menores de 60 años son la franja de población que menos se ha vacunado, menos de un 15%.

La mayor parte de las vacunas se han hecho efectivas en grupos de riesgo por edad, 20.427, y otras 1.295 a grupos de riesgo por patologías, además de 1.035 a personas institucionalizadas. También se han puesto 774 dosis a cuidadores o convivientes con personas de riesgo, 544 por prescripción facultativa, 707 para trabajadores de centros sanitarios, 259 a trabajadores de centros socio-sanitarios y 43 para trabajadores esenciales. En menor medida, 143 para empleados de centros educativos, 74 para estudiantes en prácticas de centros sanitarios, 39 a fumadores, 17 a empleados de granjas de aves, y dos a pacientes con intención de viajar al extranjero.

Cabe recordar que la Red Centinela es un programa orientado a la vigilancia en salud pública y la investigación epidemiológica, ya que requiere para su funcionamiento la colaboración voluntaria y activa de profesionales sanitarios de Castilla y León. Cuenta en Soria con alrededor de 25 voluntarios, entre médicos, pediatras, enfermeros y técnicos sanitarios, que estudian y conocen problemas específicos de salud y de sus determinantes, dan soporte a los sistemas de alerta de procesos bajo vigilancia sanitaria, e investigan el proceso clínico asistencial, la adherencia a los programas de prevención y control de enfermedades y sus factores de riesgo, además de evaluar las medidas preventivas, diagnósticas, terapéuticas u otras formas de intervención sanitaria en la población. Un sistema que en toda la Comunidad implica a unos 300 profesionales del ramo.