El apellido que busca Ayuso en pueblos de Soria y llevan 277 personas nacidas en la provincia

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a Soria no ha pasado inadvertida en el resto del país. La política popular colgó en su Instagram fotografías de su viaje durante el fin de semana a Soria, donde se la pudo ver en Navaleno, El Burgo de Osma y Casarejos. "Camino a Soria", puso Ayuso en su Instagram, con hastag en Soria y en las tres localidades sorianas, que también menciona.

La estancia de Díaz Ayuso en Soria no era de carácter oficial: su visita a la provincia obedecía al deseo de buscar los orígenes de su familia y su apellido, según comentó la presidenta a algunas personas que se acercaron a saludarla, entre ellos el que fuera presidente de la Diputación de Soria, Javier Gómez, que comparte siglas de partido (PP) con la presidenta.

También indagó sobre su apellido en Casarejos, posiblemente bien aconsejada porque también hay Ayusos en este municipio pinariego, con un ex alcalde con este apellido, Antonio Ayuso. La política popular estuvo en la puerta del Mesón Julio, aunque no llegó a entrar. No es el único popular de Soria que comparte apellido con la presidenta madrileña. También lo lleva Agustín Ayuso Giménez, que fue jefe del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta y primo hermano del burgense Juan José Lucas, quien fuera ministro de la Presidencia y presidente del Senado.

Fuera del ámbito político, aún hay otro Ayuso, conocido también en Soria, el segundo entrenador del Numancia, Pablo Ayuso.

No resulta extraño el apellido Ayuso en la provincia, si bien no es de los más frecuentes. De hecho, no aparece en los 50 apellidos más comunes en la provincia, un listado que encabeza García, seguido de Martínez, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El nomenclator de cifras del país desvela que el apellido Ayuso lo llevan en estos momentos 277 personas nacidas en la provincia de Soria.

Atendiendo al lugar de residencia, el INE sitúa en Soria a 140 personas en este 2025 con Ayuso como primer apellido, nada menos que en el número 93 de los más frecuentes.

Según el Instituto de Historia Familiar, el apellido en cuestión es muy antiguo y "bastante frecuente y repartido por España". Según esta fuente, hay autores que aseguran que "los Ayuso son originarios de Asturias, y concretamente de Oviedo".