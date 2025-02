Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Revisar la policromía original y recuperar los angelotes se han convertido en la gran obsesión de la Diócesis de Osma-Soria para paliar el desaguisado del pasado verano en la ermita del Mirón, lo que se bautizó como el ‘Ecce Homo soriano’, por la similitud con el desastre en un cuadro de Cristo en la localidad aragonesa de Borja.

Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al proyecto, la Diócesis de Osma-Soria ya ha presentado un estudio con una propuesta, si bien resta el proyecto para que el Ayuntamiento de Soria pueda conceder la licencia después de recibir la aprobación de Patrimonio, cuyas competencias pertenecen a la Junta de Castilla y León, a tenor de las últimas reuniones mantenidas.

Hay que recordar en este sentido que la Junta emitió una serie de recomendaciones para poder hacer frente al arreglo del templo. De hecho, la persona responsable de restauración de la Delegación Territorial de Soria cursó una visita a la ermita y el director general de Patrimonio, Juan Carlos Prieto, recordó que la ermita del Mirón no está catalogada como un Bien de Interés Cultural (BIC). «Desde Patrimonio tenemos que solicitar los proyectos para los edificios que son BIC, los que no lo son, las competencias son de otra índole», señaló entonces Prieto, Debido a este motivo, la reforma del templo barroco no pasó por las manos de la Consejería: «Cultura no tienen ningún tipo de responsabilidad en este procedimiento», reiteró.

Restaurar la policromía original supone devolver el color original a las zonas que lo perdieron con la intervención de una empresa dedicada a la pintura en general, no restauradores, que es lo que exigió en un informe la Junta de Castilla y León.

La Diócesis de Osma-Soria no ha querido realizar manifestaciones al respecto: «Siguen las conversaciones con el Ayuntamiento y solo cuando lleguen a buen término se hará una declaración pública» fueron las escuetas declaraciones oficiales de la Diócesis soriana a este medio. Mientras tanto, el templo permanece cerrado a cal y canto desde el pasado 2 de agosto. Prácticamente siete meses clausurado y con el mismo aspecto interior, lógicamente, que cuando se llevó a cabo la intervención de una empresa de pinturas.

La Junta de Castilla y León exigió restauradores titulados para devolver la pintura de la ermita de Nuestra Señora del Mirón a su estado original, según figuraba en el informe del técnico de restauración del Servicio Territorial de Cultura.

La ermita de Nuestra Señora del Mirón de la capital soriana es un edificio religioso que data del año 1725 y que goza de una «protección integral», según figura en el catálogo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Y «según definición de conceptos», tal y como figura en el PGOU, «encontrada en la disposición adicional única del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se entiende por grado de protección integral aquel que afecta a todo el inmueble, preservando por tanto todas sus características, su forma de ocupación del espacio, y los demás rasgos que contribuyen a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio construido». Su peculiar ‘pintado’ recorrió toda España y fue motivo de mofa, especialmente por el acabado de los angelotes.