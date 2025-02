Soria cuenta con cinco casos activos de desaparecidos desde 2010

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha localizado este martes en buen estado a un joven de San Leonardo de Yagüe desaparecido en la noche del lunes. Un final en positivo que no han tenido otros casos en Soria, con personas desaparecidas desde hace años en sucesos que ahondan en la desazón de las familias.

Han pasado dos años y medio desde que María Teresa Ariño desapareció el 28 de agosto de 2022. Este es uno de los cinco casos de personas desaparecidas que está activo en Soria actualmente, según se extrae de la estadística recogida por el Centro Nacional de Desaparecidos dependiente del Ministerio del Interior. María Teresa, de 58 años, fue trasladada a Urgencias desde su domicilio en ambulancia, pero antes de que su marido llegara al centro hospitalario –no pudo ir con ella en la ambulancia– salió corriendo hacia la calle y ya no se la ha vuelto a ver.

El primer caso activo que refleja la estadística es el de un hombre cuya desaparición tuvo lugar en 2010. A este desaparecido se suma la desaparición de María Teresa en 2022 a los que hay que añadir, para completar los datos, los tres desaparecidos de 2023: un hombre y dos mujeres. De todos ellos, la única desaparición que sigue 'activa' en el portal de SOS Desaparecidos es la de María Teresa Ariño.

Hay que señalar que 'desaparición activa' se ciñe a los casos en los que se ha puesto en conocimiento la desaparición ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y cuya investigación no ha sido cesada por no conocerse el paradero y la situación de la persona o no haberse localizado a la misma. Al mismo tiempo, cuando se habla de denuncia activa, puede referirse a las tres grandes categorías en las que se clasifican las personas desaparecidas: voluntarias, involuntarias o forzosas.

Sin embargo, a lo largo de los últimos años, según los datos que pueden extraerse del I Plan Estratégico en materia de Personas Desaparecidas (2022-2024), del Ministerio del Interior, el número de desapariciones ha sido mayor, aunque se han dado por cesadas.

455 desapariciones cesadas en la última década

En los últimos 10 años se han contabilizado un total de 455 desapariciones cesadas en la provincia. En 2015 fueron 13 hombres desaparecidos mientras en 2016 la cifra ascendió hasta las 46 desapariciones (31 hombres y 15 mujeres). En 2017 fueron 66 las desapariciones cesadas (33 hombres y 30 mujeres) a las que hay que sumar las 51 registradas en 2018 (29 hombres y 22 mujeres). En 2019, siempre tomando como base la estadística publicada por el Ministerio del Interior, se contabilizaron 88 desapariciones cesadas (45 hombres y 43 mujeres) a las que hay que sumar las 21 desapariciones de 2020 (13 de hombres y ocho de mujeres), todas cesadas. Lo mismo ocurre en 2021 que experimentó 55 desapariciones (25 hombres y 30 mujeres) mientras en 2022 fueron 83 las desapariciones registradas (22 hombres y 61 mujeres) a las que hay que sumar las de 2023 (último año con cifras cerradas publicado) con 35 desapariciones cesadas (24 hombres y 11 mujeres).