El marido de la mujer desaparecida en Soria llevará al juzgado a la Gerencia de Sanidad

El marido de la mujer desaparecida hace un año tras marcharse del servicio de Urgencias del Hospital Santa Bárbara de Soria iniciará acciones judiciales contra la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, según confirmó su abogado, Fernando Zorzo, después de que la reclamación presentada a la administración de Sacyl haya caído en saco roto, tal y como asegura la familia.

María Teresa Ariño, de 58 años, fue trasladada a Urgencias desde su domicilio en ambulancia el 28 de agosto de 2022, pero antes de que su marido llegara al centro hospitalario –no pudo ir con ella en la ambulancia– ella salió corriendo hacia la calle y ya no se la ha vuelto a ver.

Los primeros días de su desaparición se establecieron patrullas de búsqueda por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que la buscaron también en el río Duero, y también equipos ciudadanos intentaron localizarla, sin éxito.

Miguel Perea, el marido de la mujer desaparecida, reconoce que ya ha perdido toda esperanza de encontrarla con vida después de un año sin noticias, pero entiende que por parte de los responsables sanitarios que atendieron a su esposa existió negligencia al dejar que se marchara del centro sin retenerla, puesto que era una paciente.

Asimismo, asegura que dispone de videos en los que se ve a personal sanitario salir corriendo detrás de la mujer sin que pudieran alcanzarla, razón que, sostiene su representante legal, corrobora su convencimiento de que no deberían haberla permitido abandonar el hospital dado el estado alterado con el que había llegado. Sostiene, además, que María Teresa había pasado el triaje de Urgencias, por lo que no le convence la respuesta de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de que no pueden retener a nadie en contra de su voluntad si decide marcharse del servicio de Urgencias.

Desde la representación legal de la familia de María Teresa se ha solicitado el historial médico de la paciente y que se identifique al personal sanitario que la atendió ese 28 de agosto cuando la ambulancia la trasladó a Urgencias. Aunque desde la Gerencia señalan que toda esa información obra ya en poder del juzgado.

La decisión de iniciar acciones judiciales se produce tras «el caso omiso al requerimiento administrativo» realizado hace unas semanas ante la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, según indicó Zorzo, sobre la reclamación presentada al Sacyl. El marido de la desaparecida siempre ha mostrado su crítica a lo sucedido y a que nadie del hospital se disculpó por lo sucedido, ya que la única explicación que recibió, según señaló en su momento, es que no pueden retener a nadie en contra de su voluntad, a lo que Perea respondió que si ella acudió al centro hospitalario fue porque no estaba bien.

«Fui al hospital y nadie me recibió nunca. Es más, ni siquiera nos dejaron poner el cartel de que estaba desaparecida porque dijeron que allí no se podían poner», se quejó el marido, quien matizó que desde el primer momento quiso poner una reclamación – «yo no podía quedarme de brazos cruzados»– pero no ha sido hasta hace unas semanas cuando finalmente su abogado lo llevó a efecto.

La última vez que la vio fue saliendo de casa cuando se la llevaba la ambulancia, adonde no le dejaron subir para acompañarla «por protocolo». Él la siguió en un taxi, pero al llegar al hospital, lo que le dijeron es que «había dado un empujón a un enfermero y se había ido corriendo».

Sostiene que su mujer ya no estaba en la sala de espera sino que la metieron en un box. «Precisamente la persona que estaba en el box de al lado me lo confirmó, que no hacía más que llamarme y a los médicos, y poco después se marchó», recuerda.

Insiste en que el médico de urgencias que atendió a su mujer el día anterior tenía que haberla dejado ingresada, porque «estaba claro que ella no estaba bien. Le hicieron varias preguntas y no supo ni contestar a varias de ellas». Sin embargo, tras realizarle pruebas y analíticas, en cuanto tuvieron los resultados le dieron el alta en mitad de la madrugada. Fue por poco tiempo porque a la mañana siguiente tuvo que volver por el mismo camino, y en ambulancia.