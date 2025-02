La Aemet prevé un jueves Lardero inestable tras un miércoles con un pueblo de Soria a -5,3 grados

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El Jueves Lardero cientos de jóvenes sorianos salen al monte para disfrutar de una comida o una merienda tradicional. Sin embargo, siendo al aire libre y en febrero, la meteorología no siempre acompaña. Para este 2025 las previsiones del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no lo dejan del todo resuelto. El día estará encapotado y puede que les llueva, o puede que no. Eso sí, el frío no sea tan patente como en este miércoles, en el que Morón de Almazán ha vuelto a colarse entre los pueblos más fríos de Castilla y León. Con -5,3 grados ha sido toda una invitación a no madrugar.

Para este Jueves Lardero, 27 de febrero, Meteorología apunta a una jornada totalmente nubosa. No obstante, en las primeras seis horas del día no se esperan precipitaciones; de 6.00 a 12.00 horas, las probabilidades de lluvia son escasas pero ya aparecen en torno al 25%; de mediodía hasta las 18.00 horas se elevan ligeramente por encima del 50%; y a partir de entonces, desaparecen.

Todo eso en lo relativo a Soria capital, porque por ejemplo en Almazán hay algo más de probabilidades de lluvia por la mañana (40%) y en San Pedro Manrique, donde no faltará un buen chorizo para seguir la tradición, la tarde tiene más visos de ser pasada por agua (70%).

Respecto a las temperaturas, las mínimas suben un par de grados y puntos como Soria capital escaparán de las heladas matutinas con 1 grado sobre cero, aunque habrá puntos de la provincia que amanezcan con escarcha. Las máximas rondarán de forma generalizada los 10 grados, agradables para la época del año.

Con esta combinación, el tiempo en Jueves Lardero puede traer algo de nieve aunque de manera muy puntual y sin grandes espesores. La cota de nieve estará por la mañana en los 1.200 metros y por la tarde en 1.400. Como puede que haya lluvia o puede que no, es complicado predecir un inicio de Carnaval en blanco.