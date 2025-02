La Junta destina 1,8 millones a la capital y a la Diputación de Soria para mejorar los servicios públicos

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de la Presidencia ha comunicado este jueves al Consejo de Gobierno la cuantía que corresponderá a cada entidad local del Fondo de Participación en los Impuestos propios de la Comunidad (FIP) y el Fondo de Cooperación Económica Local General (FCELG) en 2025.

Dentro de todas las ayudas que esta Consejería pone a disposición de los ayuntamientos y las diputaciones de Castilla y León, estos dos fondos "garantizan", según un comunicado de la Junta, la participación en el reparto de todas y cada una de las entidades locales. El objetivo, explica el Gobierno regional, es que las entidades locales puedan afrontar gastos diarios como para impulsar proyectos de inversión que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos.

El 55% de estos 64,8 millones de euros (35,7 millones) irá destinado a municipios menores de 20.000 habitantes. Por su parte, los municipios de más de 20.000 habitantes recibirán un 25% de los fondos (16,1 millones), y las Diputaciones Provinciales recibirán el 20% restante (12,9 millones). Las cuantías individuales del FIP y el FCELG aparecerán reflejadas en el Boletín de la Comunidad la próxima semana.

En el caso de Soria, la cantidad total asciende a 1,8 millones de euros, que se reparten en más de 1 millón de euros para la Diputación Provincial y en 766.000 para el Ayuntamiento de Soria, en los conceptos referidos de FIP y FCELG.

Para municipios con menos de 20.000 habitantes, el reparto se realizará en función de la población de cada uno de los municipios, así como del número y la naturaleza de las competencias que tengan atribuidas, de la población mayor de 65 años, y del número de entidades locales menores del municipio.

En el caso de municipios con más de 20.000 habitantes, los fondos se repartirán en función de una cantidad fija y de la población de cada municipio.

Por último, en el caso de las Diputaciones Provinciales, para el reparto se tiene en cuenta la población de cada una de las provincias de Castilla y León, su número de municipios y pedanías, su superficie, y la renta e ingresos per cápita de sus habitantes, de tal forma que las provincias con un menor nivel de renta e ingresos per cápita recibirán más dinero por habitante que lo que les correspondería si no se aplicase este último criterio, para así seguir avanzando en la cohesión territorial entre las nueve provincias de la Comunidad.

Las transferencias a aquellas entidades locales que reciban fondos con carácter incondicionado se realizarán de oficio, directamente por la Consejería de la Presidencia, sin que las entidades locales tengan que hacer ningún trámite para su recepción.