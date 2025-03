Alcer Soria busca «relevo» en la dirección con el objetivo de no desaparecer

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón (Alcer) Soria busca relevo en su junta directiva con el objetivo de no desaparecer. Así lo indica su actual presidente, Francisco Javier Pérez, que lleva al frente de este colectivo 13 años. Sin embargo, desde la pandemia su situación médica y física ha cambiado mucho y aunque sigue liderando la asociación porque no hay nadie más que quiera dar ese paso al frente sí pide compromiso por parte de los socios para este relevo en la presidencia.

Pérez destaca, además, que el número de socios ha caído en los últimos años: «Hemos pasado de unos 100 a ser 85, tanto pacientes como familiares, con edades avanzadas y cada vez más complicaciones médicas».

Y es que son personas que suelen necesitar diálisis tres veces a la semana limitando mucho su día a día. A pesar de ello, Pérez afronta la vida con optimismo: «Hay que admitir la enfermedad que tienes e intentar hacer la vida lo más normal que puedas dentro de las posibilidades de cada uno». Y lo dice a pesar de haber enfrentado muchas situaciones complejas ya que «he tenido problemas en los riñones desde que tenía 27 años y ahora tengo 65 llevando en diálisis 22 años. En este momento, el porcentaje de funcionamiento de mis riñones es cero. De hecho, llevan tiempo consumiéndose y ya ni siquiera sé si están o no». Y añade: «Hace unos 8 o 10 años me llamaron para un trasplante pero al final decidieron no seguir adelante con la operación. No era apto, no se atrevieron a meterme a quirófano por otras patologías que tengo además del riñón. Así que continuaremos hasta que el cuerpo aguante. La diálisis te mantiene vivo pero al mismo tiempo te va consumiendo. Es complicado».

Y sabe de lo que habla ya que «hace cuatro años me amputaron las dos piernas debido a la mala circulación». Y es que, asevera, «a raíz de la diálisis se te van calcificando las venas y la circulación de la sangre se complica». Así que su vida ha dado un giro de 180 grados ya que «antes salía mucho a la calle, sin embargo, ahora estoy muy limitado y dependiendo de mi mujer». Sin embargo, y a pesar de este complicado escenario, sigue al frente de Alcer Soria «acudiendo un día cada dos semanas a la sede junto a un abogado que ayuda a resolver trámites, ayudas, consultas... a los miembros de la asociación que así lo necesitan».

Por otra parte, Pérez, quiso poner el foco en la falta de personal en el servicio de diálisis. «Es verdad que la sala es nueva pero falta personal con el problema añadido de la gran rotación de sanitarios». La unidad cuenta con una sala para crónicos con 16 puestos, otra de hepáticos con cuatro puestos y una tercera sala para aislados para dializar hasta dos pacientes. La Unidad de Diálisis atiende a unos 60 pacientes que acuden tres días alternos por semana acercándose el número de tratamientos a los 9.000 anuales.