El PSOE mira a su congreso con el relevo de Muñoz como incógnita

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El PSOE avanza en los diferentes procesos de renovación orgánica. Tras la cita autonómica de hace una semana, con la proclamación de Carlos Martínez Mínguez, como nuevo líder del PSCyL en los dos próximos meses se procederá a celebrar las citas provinciales. Soria será la última provincia que celebre su Congreso, presumiblemente el 27 de abril, aunque podría retrasarse en función del resto de provincias. En principio, sería una sorpresa que Luis Rey no repitiera al frente de la Secretaría Provincial, y la principal duda se enfoca a la renovación de Javier Muñoz como secretario de Organización –número 2 del partido– dado su nombramiento en la cita autonómica como adjunto a la Secretaría de Organización.

Precisamente, Muñoz, aún secretario de Organización en el PSOE soriano avanzó que ahora mismo la fecha más probable para la celebración del Congreso provincial es el 27 de abril. No obstante, aclaró que no está completamente cerrada. La previsión es que el día 26 se celebren los cónclaves provinciales de Valladolid, Salamanca y Ávila con lo que Soria tendría ‘vía libre’ para cerrar los procesos provinciales el 27. No obstante, si hubiera alguna cuestión procedimental que obligara a retrasar alguno de los Congreso podría tener que buscarse una fecha posterior para la celebración del congreso soriano.

Sobre la continuidad de Luis Rey al frente del partido en la provincia no hay una decisión tomada pero admitió que «sería una sorpresa» un cambio en el liderazgo del partido en estos momentos. La decisión, recordó Muñoz, compete exclusivamente a Rey y se espera que en cuestión de semanas pueda comunicarla. En estos momentos el PSOE de Soria cuenta con unos 350 afiliados, según detalló Muñoz, que son los que deberán elegir a los cargos de responsabilidad orgánicos.

En Soria habrá una apuesta «por la continuidad» aunque, tal y como viene siendo habitual en los últimos congresos provinciales, la nueva ejecutiva provincial dará visibilidad a los nuevos liderazgos y nuevos valores del partido. Muñoz no escondió que también ha y que tener en cuenta «un nuevo factor» como es desembarco de Carlos Martínez en la secretaría autonómica por lo que habrá que «conjugar» ese factor con las cuestiones provinciales y locales.

La nueva posición de Muñoz, en la Ejecutiva autonómica, como adjunto a la Secretaría de Organización, hace que «evidentemente» haya que buscar un nuevo responsables de la Secretaría de Organización, puesto clave en el funcionamiento diario del partido. «No adelantemos acontecimientos», indica Muñoz sobre su posible sucesor apostando por «dar la oportunidad a los militantes» de optar a la citada responsabilidad.

Muñoz considera que la Ejecutiva actual cierra su mandato con un balance positivo y que «ha trabajado bien» por lo que también habrá un «reconocimiento» a la labor desarrollada en unos años «complicados». En esas complicaciones destaca las últimas elecciones autonómicas, en 2022, cuando el salto a la política de Soria Ya provocó que un fuerte retroceso electoral al PSOE que solo pudo mantener un procurador. No obstante, apunta que en las Generales de 2023 el PSOE recuperó terreno logrando un diputado y un senador y dejando a la formación sorianista sin representación «cuando ya se apuntaban incluso los dos diputados». «Fueron unos muy buenos resultados», insiste.

La nueva ejecutiva volverá a tener representación de toda la provincia y ya nace con un objetivo claro dada la ‘cercanía’ de las próximas elecciones autonómicas –a un año vista– con la presumible candidatura a la Junta de Carlos Martínez. «Queremos una Ejecutiva fuerte para afrontar ese primer envite que, a nadie se le escapa, para nosotros será un punto muy importante», concluyó.