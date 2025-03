Lupa inaugura su establecimiento en Soria tras una inversión de 1,5 millones y la creación de 28 empleos

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

Lupa inaugura un nuevo establecimiento en la capital soriana este jueves 6 de marzo. Cuenta con 966 metros cuadrados y ha supuesto la generación de 28 puestos de trabajo, según ha informado la firma cántabra. Detrás de Lupa se encuentra Semark AC Group S.A, una empresa de capital español dedicada a la distribución alimentaria que inició su actividad en el año 1982 en Santander.

Lupa ha realizado una inversión de 1,5 millones de euros para la apertura de su tienda en la plaza Mariano Granados, 7 y 8, Soria. Este nuevo supermercado ofrece a sus clientes un horario ininterrumpido de 9.00 a 21.30 horas de lunes a sábado. Su diseño "innovador y servicios personalizados garantizan una experiencia de compra única", explica.

Se trata del tercer supermercado que la compañía abre en Soria, donde ya cuenta con establecimientos en El Burgo de Osma y Almazán.

La marca subraya que con motivo de esta apertura, los clientes de Soria disfrutarán de un evento promocional exclusivo, en el cual se regalarán vales de 5 euros hasta el 19 de marzo, por compras superiores a 30 euros.

En un comunicado de la compañía, dice que Lupa destaca por la "calidad de sus productos frescos de máxima calidad". Dentro de la extensa variedad que ofrece, cuenta con una gran selección de productos de kilómetro cero.

Su frutería dispone de una amplia variedad de frutas y verduras de temporada, "con la garantía de calidad". Esta selección incluye productos de Castilla y León de temporada, como ajo blanco, manzana Golden Tierra de Sabor, fresas, pera Conferencia, zanahorias, perejil, puerro, lombarda, repollo, etc. Además, cuenta con frutos secos a granel.

En la pescadería puede encontrarse "el mejor pescado y marisco del Cantábrico", que se distribuye en menos de 24 horas desde las lonjas del mar, "lo que garantiza su máxima calidad y frescura".

En su carnicería se podrán adquirir todo tipo de carnes, destacando el cordero de origen nacional, carne de cerdo de Calidad Duroc e Ibérico, carne de ternera, de vacuno, torreznos y morcillas de Soria. Además, los clientes podrán disfrutar de un gran surtido de "productos elaborados por sus expertos carniceros".

En la charcutería se ofrecen productos selectos de Soria y una amplia gama de productos como jamones, paletas ibéricas, salchichones, o cabecera de lomo entre otros. También cuenta con un amplio surtido de los mejores quesos nacionales y de importación.

En el horno se podrán encontrar una amplia variedad de panes y hogazas.

Lupa ofrece también una amplia selección de productos bio y dietéticos, además de una gran cantidad de referencias sin gluten.

"En todo su surtido, Lupa apuesta por el producto local de Castilla y León, fomentando y apoyando así la economía regional y local", apunta.

Lupa, cuenta con sus marcas propias de confianza (Alteza, Alteza Bio, Deleitum, Tandy, Selex y Crowe) que ofrecen "productos de gran calidad a precios inmejorables".

La compañía explica que también está implantando un modelo de "supermercado ecoeficiente" para minimizar el consumo energético. Además, "apostando por la economía local, reduce las distancias en el transporte y, por lo tanto, las emisiones de C02".

Asimismo, Lupa se ha unido a Too Good To Go para combatir el desperdicio alimentario en sus establecimientos. Actualmente ya han superado las 538.916 comidas salvadas, lo que ha evitado la emisión de más de 1.455,07 toneladas de CO2eq a la atmósfera.

A cierre de 2024, Semark ya contaba con una amplia presencia en Castilla y León, Cantabria y La Rioja, y obtuvo una cifra de negocio de 1.114 millones de euros con una plantilla superior a los 6.388 empleados.