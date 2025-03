La Banda de Soria busca músicos para incorporarse a sus filas

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La Banda de Música de Soria ha hecho pública la convocatoria del proceso selectivo para cubrir una plaza de oboe, una plaza de clarinete, una plaza de trombón, una plaza bombardino y dos plazas de trompa mediante pruebas de ingreso.

El salario bruto anual en el año 2025 para este puesto es de 8.261 euros por la realización de 310 horas de trabajo en conjunto anuales repartidas a lo largo del año según las necesidades de la programación. En esta cantidad están incluidos todos los conceptos salariales y complementos.

Los días habituales de trabajo serán del 1 de julio al 15 de septiembre (entre lunes, martes y miércoles). Y posibilidad de otros días con actuaciones extraordinarias. En estos meses se disfrutan la mayoría de las vacaciones de la agrupación. Durante el resto del año entre viernes y sábado (2/3 fines de semana mensuales), días de celebración de fiestas de la Ciudad de Soria. Y posibilidad de otros días con actuaciones extraordinarias.

Durante el primer año de contrato la Fundación de la Banda de Música de Soria facilitará alojamiento para los músicos seleccionados de fuera de la provincia de Soria que les fuera necesario cuando haya dos días de actividad consecutivos.

En cuanto a los requisitos necesarios para participar en el proceso selectivo, es necesario ser ciudadano/a de la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo o de Suiza. En el caso de ciudadanos/as no comunitarios/as, es imprescindible tener el permiso de trabajo y de residencia en España para optar a la plaza. En caso contrario, no pueden presentarse a estas pruebas. Además, es necesario poseer capacidad funcional para la ejecución de las tareas propias del puesto de trabajo así como no haber sido cesado/a en la Fundación Banda Municipal de Música de Soria por despido procedente o improcedente indemnizado. También es necesario ser mayor de edad a la fecha de la realización de las pruebas.

Las solicitudes y comunicaciones de todos los expedientes se harán por correo electrónico a la dirección coordinacion@bandademusicadesoria.com y se deberán adjuntar la hoja de inscripción debidamente cumplimentada así como toda la documentación que en ella se solicita y un enlace de Youtube oculto con la grabación.

La fecha límite de admisión de las solicitudes será el día 20 de abril de 2025 hasta las 20.00 horas. El no enviar todos los datos o documentos que se solicitan será motivo de no admisión en las pruebas. Antes del 23 de abril de 2025, se comunicará la recepción correcta de la solicitud.

Procedimiento de las pruebas de ingreso

Los candidatos a las plazas deberán de realizar dos pruebas. La primera consiste en la grabación de un vídeo de duración aproximada de diez minutos de interpretación libre que se adjuntará junto al boletín de inscripción en enlace de Youtube oculto. Además, se deberá facilitar una copia digital al tribunal de la obra elegida.

Antes del 1 de mayo de 2025 una vez transcurrida la valoración de las solicitudes enviadas a través de correo electrónico, las personas seleccionadas recibirán una confirmación por email en el que se les comunicará si han superado la primera parte de la prueba. Pasando a la segunda parte de la prueba que será de manera presencial.

Esta segunda parte se realizará entre los días 17 (por la tarde) y 18 de mayo. La segunda parte de la prueba tendrá lugar en la sala de ensayos de la Banda Municipal de Soria (Centro Cívico Bécquer C/ Infantes de Lara nº1, 2ª Planta de Soria) en el día comunicado en el correo enviado. Sólo se permitirá el acceso a las personas que vayan a realizar la audición y no habrá acceso a público.

En esta segunda parte de la prueba los músicos deberán interpretar las siguientes obras, según la especialidad.

Oboe: MOZART, W.A. – 1er mov. Concierto para oboe y orquesta en do mayor K.314

Clarinete: WEBER, C.M. – 1er mov. Concierto para clarinete no1 en fa menor. Op. 73

Trombón: DAVID, F. – Concertino Op.4. para Trombón.

Bombardino: SPARKE, Ph. – Fantasía para Bombardino

Trompa: MOZART, W.A. – 1er mov. Concierto para trompa no3 en Mi bemol mayor, K.447.

Además de la interpretación de un fragmento musical de repertorio habitual de banda a propuesta del tribunal que les será facilitado en el momento de la realización de la prueba. Por último, tendrá también lugar una entrevista.

El tribunal de las pruebas estará constituido por el presidente, José Manuel Aceña (director de la Banda Municipal de Música de Soria) y como vocales Sergio Soto (subdirector de la Banda Municipal de Música de Soria) y Andrés Tejedor (coordinador de la Fundación Banda Municipal de Música de Soria) que hará las funciones de secretario.

El tribunal se reserva el derecho a interrumpir la actuación del candidato o candidata. La plaza convocada podrá ser declarada desierta y las decisiones del tribunal serán inapelables. Igualmente, el tribunal puede modificar las bases de esa convocatoria si existe unanimidad. Una vez efectuada la selección por el tribunal, la Fundación Banda Municipal de Música de Soria efectuará la contratación del candidato/a que resulte apto/a. Dicha contratación se realizará en función del orden que recojan las Actas de las Audiciones.

Incorporación a la banda y periodo de prueba

La incorporación al puesto se podrá pactar entre las partes, atendiendo a las circunstancias personales de la persona que obtenga la plaza y/o a las necesidades de la Banda, siendo el plazo máximo de incorporación el día 23 de junio de 2025. La participación en las audiciones conlleva el compromiso de incorporarse al puesto en dicho periodo.

El contrato para la persona que obtenga la plaza se formalizará con las condiciones actuales de los contratos de la agrupación, atendiendo a la legislación vigente. Se ofrece un contrato indefinido con un periodo de prueba de 60 días.

La persona que obtenga plaza deberá tocar todos los instrumentos de la familia instrumental de la que haya obtenido la plaza.

Los candidatos seleccionados aptos que no hayan obtenido plaza, pasarán a formar parte de la bolsa de instrumentistas de la Fundación.

La participación en el proceso selectivo significa la aceptación expresa por parte de los y las candidatos/as de la totalidad de las bases. Cualquier aspecto no contemplado o cualquier duda en su interpretación se resolverá inapelablemente por el tribunal.