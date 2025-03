Losán y el comité de empresa se aferran a sus propuestas sobre el ERE

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Sin avances en la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Losán, dado que la empresa asegura que está «atada de pies y manos por la situación económica que atraviesa» para mantener su propuesta de 48 despidos y un máximo de 20 días por año trabajado.

Este planteamiento no lo acepta el comité de los trabajadores, que pide no más de 20 despidos con una indemnización de 33 días por año trabajado. De nuevo habrá que volver a esperar hasta el próximo martes 18 de marzo para retomar las conversaciones sobre el ERE de Losán, a la espera de que la dirección de la empresa entregue la propuesta por escrito, dado que en el último momento no ha descartado que pueda ofrecer un incremento leve de los 20 de días de indemnización y aumentar el tope de las 12 mensualidades.

Además, la dirección ha indicado que mirará el convenio regulador a los mayores de 55 años por lo que Losán para ver si puede hacer frente a las cotizaciones a la Seguridad Social hasta que los trabajadores puedan jubilarse con 61 años, por tratarse de un ERE por causas económicas. Pero, tal y como han indicado los representantes sindicales, no puede asegurar un futuro para los empleados que se queden porque la empresa no da garantías de que la firma se mantenga en Soria.