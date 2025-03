El arreglo del puente de la N-110 y la construcción de uno provisional se alargaría unos dos meses

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La solución al corte de tráfico en el puente de San Esteban de Gormaz afectado por el derrumbe a causa de las fuertes lluvias pasaría por una acción complementaria, por un lado, arreglar dicho viaducto medieval que conecta con la N-110 y por otro, la construcción de un puente provisional, que levantaría el Ejército a la altura del polígono industrial La Tapiada. En ambas opciones el tiempo para recuperar el paso rondaría "el mes y medio o dos meses", como indicó el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, al término de la reunión de trabajo celebrada en el cuartel de San Esteban y en la que estuvieron presentes representantes de distintas administraciones, además de los integrantes del Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros de Zaragoza, que durante la tarde del jueves y la mañana del viernes han analizado el terreno para la construcción del puente provisional.

Latorre aclaró que la decisión no está tomada y que serán los Ministerios de Transportes y Defensa, a tenor del informe de los técnicos, cuando esté redactado, quienes la adopten, pero la propuesta sí pasa por actuar en ambos frentes.

La primera intervención más urgente es la del puente medieval, para permitir que pasen los vehículos ligeros y tractores, ya que desde el pasado lunes y debido al derrumbe de una parte de la estructura, sólo tienen acceso los peatones, con el consiguiente trastorno para vecinos del otro lado del río y pedanías próximas que han de dar un rodeo de unos 40 kilómetros en coche para llegar a San Esteban. Esta actuación se prolongaría por tiempo de mes y medio o dos meses.

De forma paralela, el puente provisional, desde el polígono, podría estar listo en ese mismo tiempo, unos dos meses. "El Ejército puede hacerlo en apenas una semana, pero hay que hacer trabajos de ingeniería previos en el terreno, obra civil y que fragüe el hormigón, que tardaría también unos dos meses", resumió Latorre. En esta construcción tendría que colaborar el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con actuaciones como la cimentación o la construcción de los accesos a la infraestructura.

Dicho viaducto provisional, de unos 400 metros de largo, serviría ya para vehículos pesados y permitiría derivar por allí la totalidad del tráfico, de modo que en el puente medieval se pudiera acometer una intervención más en profundidad, que duraría unos seis o siete meses, estimó el subdelegado, pero ya de una forma más integral al no tener que compatibilizarse con el paso de coches y peatones. "Eso no quiere decir que el día de mañana se adopte otra alternativa", matizó Latorre, sobre la posibilidad de dotar de un nuevo puente que conecte con la N-110 y no haga necesario el uso de uno de época medieval.

En cualquier caso, la decisión final aún no está tomada y el próximo lunes llegarán a San Esteban los buzos que analizarán el estado de los pilares del viejo puente para comprobar su estado, aunque ya el Ministerio de Transportes reconoció que había sufrido daños estructurales.

Los técnicos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible informaron de la evaluación sobre el terreno llevada a cabo hasta ahora en una reunión celebrada este viernes en el cuartel de la Guardia Civil con el alcalde de la localidad, Daniel García, en la que estuvieron presentes, además del subdelegado del Gobierno; el coronel subdelegado de Defensa, Ángel Esparza; el presidente de la Diputación, Benito Serrano, y la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Yolanda de Gregorio, junto al Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros número 12 del Ejército de Tierra.

Según informó la Delegación del Gobierno, las obras a realizar serían previas a una actuación de mayor envergadura que permita la reparación definitiva de este Puente de los 16 Ojos que es también parte de la carretera nacional N-110.

Son diversas opciones que se han puesto sobre la mesa, destacaron desde la Delegación del Gobierno, para su análisis y consideración posterior, en la reunión celebrada este viernes en la que también estuvieron presentes, además de responsables del mencionado regimiento del Ejército de Tierra, del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil y técnicos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Madrid, de la Demarcación de Carreteras de Castilla y León Oriental y de la Unidad de Carreteras de Soria.