Cinco años de una pandemia que evidenció las carencias de Soria

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Han pasado ya cinco años desde que el 12 de marzo de 2020 la pandemia del coronavirus llegara a Soria con el primer contagiado confirmado. También del primer fallecido por el covid-19, el 16 de marzo. Cinco años en los que aprendimos a conjugar el verbo confinar y cinco años en los que se vivieron situaciones dantescas en las residencias de ancianos. También un lustro desde que el sistema sanitario soriano evidenciara sus carencias ante la magnitud del escenario que se presentaba abofeteando a todos en la cara sin preguntar. Cinco años del parón de toda actividad presencial excepto las claramente esenciales y donde se abrió hueco el teletrabajo. Pero cinco años, también, de una oleada de solidaridad sin precedentes.

Echar la vista atrás es complicado porque fueron muchos los que se quedaron en el camino y donde los profesionales sanitarios tuvieron que decidir, en muchos casos, a quién intubar y a quién no porque no había respiradores para todos. No en vano, en apenas un mes, en torno al 14 de abril, Soria alcanzó el millar de positivos detectados aunque en ese momento todavía escaseaban los test covid y los contagios se comunicaban con retraso.

Y es que la situación de la provincia fue especialmente dura entre finales de marzo y principios de abril. Fue el momento en el que el alcalde, Carlos Martínez, lanzó su particular SOS dando visibilidad nacional a lo que ocurría en Soria, con datos relativos superiores a los de Madrid que, sin embargo, copaba todas las informaciones en los medios.

En esos primeros momentos de la pandemia la UCI estaba colapsada y los traslados de pacientes a otros centros hospitalarios eran frecuentes sin olvidar el caos reinante en las residencias de ancianos. Y es que el coronavirus desbordó los recursos de Soria y tuvo que llegar la ayuda de otras provincias destacando aquí el trabajo de los profesionales del Samur de Madrid, la colaboración de Médicos Sin Fronteras en las residencias o la del equipo de cardiólogos de Salamanca.

Pero, ¿hemos aprendido algo de todo aquello? ¿Estamos mejor que entonces o seguimos igual? Los principales dirigentes de la provincia, entonces y ahora, recuerdan esos momentos en los que fueron políticos además de personas y valoran las necesidades que aún tenemos y los logros conseguidos.

Miguel Latorre: «Lección aprendida de cara al futuro»

Han sido cinco años pero el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, echa la vista atrás y «parece que hubiera pasado un siglo». Latorre indica que «el primer recuerdo que tengo es de Almazán. Un establecimiento que regentaban unos chinos que habían vuelto de su país de una estancia corta y decidieron confinarse voluntariamente por temor. A muchos les extraño ese comportamiento. Lo veíamos muy lejos y mira...». Los primeros momentos, continua, «fueron complicados. No teníamos recursos suficientes de protección y conseguir EPIS fue la prioridad. Luego llego el confinamiento, la situación de las residencias, las muertes... Ver las calles vacías, desiertas... La gente mayor que vivía sola...». El subdelegado recuerda que «todos los días teníamos videoconferencia las diferentes administraciones para evaluar la situación y tomar decisiones». También «recuerdo la llegada de la UME, las limpiezas de edificios... Son muchos los recuerdos de esos meses que fueron realmente duros».

Cinco años después, indica, «tenemos la lección aprendida de cara al futuro y se está trabajando en estar preparados» sin olvidar destacar «la colaboración y solidaridad» de los sorianos. Y concluye: «El ser humano tiende a supervivir y hemos ido recuperando las costumbres que la pandemia nos quitó».

Yolanda de Gregorio: «Sentimientos de dolor y de solidaridad»

Recuerdo con mucha pena y nostalgia los meses más duros de la pandemia, donde tuvimos que tomar decisiones que muchas veces fueron impuestas, explica la delegada de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio que recuerda el dolor y también la solidaridad. Todo el mundo arrimó el hombro. Sin embargo, también hay sentimientos de tristeza por todas las muertes que se produjeron. La pandemia, explica De Gregorio, nos ha enseñado que tenemos un sistema sanitario en el que tenemos que reforzar la formación y la medicina preventiva así como establecer protocolos de funcionamiento. El covid también provocó la mejora de infraestructuras sanitarias, como las UCI. Y es que esta situacion ‘ha ayudado’ a poner el foco en las deficiencias que teniamos para poder paliarlas, porque eso hay que reconocerlo».

La delegada de la Junta tiene claro que la pandemia ha provocado un antes y después en mucha gente, pero, sobre todo, en los sanitarios. Y es que, destaca, esta pandemia «nos ha marcado a todos y a título personal creo que tenemos que vivir la vida en cada momento. Hay que abrazar a la vida que nos ha dado una oportunidad y abrazar mucho a la familia y a los amigos. En mi caso, sobre todo, ese es el mayor cambio que me ha provocado el covid a nivel personal».

Carlos Martínez: «Estamos igual o peor que en la pandemia»

«Han pasado los años y te vienen recuerdos de esos meses... Recuerdo la sensación de impotencia. Nos trasladaban el número de fallecidos y no eran reales. No había test covid pero cuando tienes la responsabilidad de la gestión del cementerio y sabes que en un día lo normal es tres o cuatro fallecidos y en pandemia llegamos a números de 40 diarios... Éramos conscientes de que la magnitud era muy superior a lo que se estaba hablando, indica el alcalde de Soria, Carlos Martínez que recuerda, también el sufrimiento de la gente, de la soledad... Estar al teléfono 24 horas al día. El dolor de la gente de las residencias. Y también la solidaridad. Todos sabíamos que había que correr pero no sabíamos muy bien hacia dónde. La pandemia evidenció nuestra frágil infraestructura sanitaria», subraya.

Martínez también recuerda la esperanza de que de la pandemia iba a servir para aprender algo pero ahora mismo estamos igual o peor que entonces. Hemos aprendido poco. No estamos en mejores condiciones. En su opinión, «necesitamos reforzar la Sanidad. No hemos hecho una legislación que regule todo esto. Los humanos tenemos un mecanismo defensivo para olvidarnos de lo que nos hace daño y nos hemos olvidado con demasiada facilidad de todo lo que teníamos que hacer. Esa oportunidad se ha perdido».

Benito Serrano: «De nuevo hemos olvidado los pueblos»

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, indica que «la pandemia nos dejó marcados a todos» recordando «el desconocimiento de no saber a qué te enfrentas» y con la máxima «de cuidar a las personas de las residencias, de atender a los alcaldes, llegar a cada pueblo...». Serrano también recuerda «el esfuerzo por conseguir EPIS y el mercado negro que se creó. Firmamos un contrato por un dinero y al día siguiente si no pagabas el doble no te daban nada. Tuvimos unas cuantas de ésas pero sin caer en la trampa», asegura y añade: En mi etapa de gestor en política recuerdo dos situaciones que me han marcado sin remedio: La pandemia y el accidente de los niños en la pasarela hacia Camaretas».

El regidor provincial indica, cinco años después, que en la pandemia «todos nos hicimos muy buenos propósitos pero no creo hayamos salido mucho mejor que entonces» aunque habla, tal vez, del salto tecnológico que se ha producido en muchas empresas «con el teletrabajo y la posibilidad de trabajar en remoto, pero poco más. Teníamos que haber sacado más de todo aquello, cambiar modelos evitando la masificación de las ciudades en favor de los pueblos que durante la pandemia se convirtieron en refugio para todos y ahora vuelven a abandonarse».